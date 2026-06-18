새 무기 '권갑'부터 신규 대륙까지…'TL', 대규모 업데이트 예고

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엔씨의 MMORPG 'THRONE AND LIBERTY(쓰론 앤 리버티·이하 TL)'가 신규 영지 '닉스'를 앞세운 대규모 업데이트에 나선다.

엔씨는 18일 '얼어붙은 경계: 닉스' 업데이트의 주요 콘텐츠를 공개했다. 이용자들은 오는 23일부터 신규 영지 '닉스'를 비롯해 신규 무기 '권갑', 인터서버 PvP 전장 '닉스의 잔영' 등을 만나볼 수 있다.

닉스는 거센 눈보라가 몰아치는 설원의 땅으로, 지금까지 공개된 'TL' 지역 가운데 가장 넓은 규모를 자랑한다. 저항군과 아키움 군단도 완전히 개척하지 못한 미지의 지역이라는 설정 아래 다양한 탐험 콘텐츠가 마련됐다.

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이용자는 차원을 넘나드는 비행 장치 '에테리온'과 닉스 내 유일한 중립 지대인 '경계 지구'를 경험할 수 있다. 마법공학 기술로 작동하는 고속 강하 장치 '하늘쐐기'를 활용해 험준한 수직 지형을 빠르게 이동할 수 있으며, 인공 은하수 '미리내'를 이용하면 스태미나 소모 없이 장거리를 비행할 수 있다.

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이번 업데이트를 통해 캐릭터 최고 레벨도 기존 55에서 60으로 상향된다. PvE 콘텐츠도 대폭 확대된다. 신규 영웅 협력 던전 '철묘의 요람'과 '서리 숨결 동굴'이 추가되며, 닉스 전역에서는 20여 종의 필드 돌발 이벤트가 진행된다. 1인 전용 던전 '툼기르 유적지'도 새롭게 선보인다.

아크 보스 '용기사 라무스'와 테라 보스 '베가몬트'는 각각 7월과 8월 순차적으로 공개될 예정이다. 신규 무기 '권갑'도 눈길을 끈다. 권갑은 강력한 타격과 제압 능력을 갖춘 근접 전투 무기로, 방어 중심의 '권갑 모드'와 공격 중심의 '혈식 모드'를 상황에 따라 전환할 수 있는 하이브리드형 무기다.

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신규 인터서버 PvP 전장 '닉스의 잔영'도 추가된다. 이용자는 전장 곳곳에서 획득한 '붉은 서리'를 안전하게 탈출시킨 뒤 '정화의 성소'에서 보상으로 교환할 수 있다. 기존 길드 중심 전장과 달리 1~4인 규모의 소수 정예 파티 플레이를 지원하는 것이 특징이다.

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성장 시스템에도 큰 변화가 이뤄진다. 엔씨는 아이템 체계를 전면 개편해 복잡했던 등급 구조를 통합하고 장비의 전투력을 직관적으로 확인할 수 있는 '아이템 레벨제'를 도입한다. 성장의 중심 역시 기존 강화 중심 구조에서 아이템 획득 중심 구조로 바뀔 예정이다.

엔씨는 브랜드 웹페이지와 다양한 영상 콘텐츠를 통해 업데이트 정보를 순차 공개한다. 개발사인 퍼스트스파크 게임즈 박건수 PD가 직접 출연하는 'PD톡'과 스토리 프로모션 영상, 신규 무기 '권갑' 소개 영상 등을 통해 이용자들과 소통할 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com