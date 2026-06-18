전효성, 데뷔 17년 차인데 명품가방 2개뿐 "샤넬을 중고로 150만원에 사"

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[스포츠조선 이지현 기자] 시크릿 전효성이 오랜 연예계 생활에도 명품이 없는 드레스룸을 공개해 눈길을 끌었다.

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18일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '음악방송 1위 휩쓸던 전효성 잠적 후 혼자 사는 집 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 집을 공개한 전효성은 자신의 드레스룸을 공개하던 중 명품 가방과 관련한 솔직한 이야기를 털어놨다. 장영란은 옷장을 둘러보다 "효성 씨는 명품이 많을 것 같은데?"라고 물었고, 전효성은 의외의 답변을 내놨다. 그는 "명품 가방은 진짜 거의 없다. 딱 두 개 정도 있다"고 밝혔다.

이에 장영란은 "사람들이 시크릿 활동도 오래 했고 '마돈나', '샤이보이' 등 히트곡도 많아서 명품을 많이 가지고 있을 거라고 생각하는데 그렇지 않다"며 놀라움을 감추지 못했다.

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전효성은 아이돌 활동 시절의 분위기도 언급했다. 그는 "저희가 활동할 때는 지금과 달랐다. 요즘처럼 아이돌이 명품 브랜드 앰배서더로 활동하는 문화가 많지 않았다"며 "당시에는 명품 가방을 들고 다니면 오히려 어른스럽고 올드한 이미지로 보이는 경우가 있었다"고 회상했다.

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실제로 그는 명품에 큰 관심을 두지 않았다고 밝혔다. 이어 공개된 샤넬 가방을 가리키며 "이것도 중고로 구매한 것"이라고 말해 장영란을 놀라게 했다.

특히 전효성은 해당 가방을 구매하게 된 과정도 공개했다. 그는 "원래 색상이 있었는데 염색이 된 제품이라 일반 제품보다 훨씬 저렴하게 나왔다"며 "그래서 중고로 샀다"고 설명했다. 가격에 대해서는 "150만 원 정도에 구매했다"고 덧붙였다.

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장영란이 "지금은 엄청 비쌀 텐데 돈 벌었네"라고 반응하자 전효성은 웃으며 고개를 끄덕였다.

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한편 2009년 데뷔한 시크릿은 18일 오후 6시 스페셜 미니앨범 'Secret Flavor(시크릿 플레이버)'를 발매한다. 시크릿의 신보는 지난 2014년 발매된 EP '시크릿 서머(SECRET SUMMER)' 이후 약 12년 만이다.

olzllovely@sportschosun.com