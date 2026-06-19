'나폴리맛피아' 권성준, 35억 건물주 된 비결 "'밤 티라미수' 인센티브 덕"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나폴리맛피아' 셰프 권성준이 35억 원대 건물 매입 비화를 공개했다.

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18일 유튜브 채널 '덱스101'에는 '7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다│오프덱스 with 95즈'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 '95즈' 멤버 덱스와 미미미누는 최근 건물을 매입한 권성준에게 축하 인사를 건넸다.

앞서 권성준은 지난 2월 서울 중구 신당동의 한 꼬마빌딩을 33억 원에 매입한 사실이 알려져 화제를 모았다. 해당 건물은 대지면적 152㎡, 연면적 303㎡ 규모의 지상 5층 건물로, 약수역과 청구역 사이에 위치해 있다.

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권성준은 "카페를 1층에 하려고 한다. 나는 포기를 모르는 남자다. 새로운 도전을 해야 한다. 그래서 너무 힘들다. 쉬고 싶은데 쉴 새가 없다"고 털어놨다.

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건물 매입 금액에 대해서는 "33억 원짜리다. 건물 같은 경우는 매입할 때 세금이 붙는데 1억 5천만 원 정도가 붙는다. 그래서 35억 원 정도라고 생각하면 된다"고 솔직하게 밝혔다. 이어 "사실 내가 돈이 많아서 산 건 아니고 이번에 무리했다. 진짜 한푼 두푼 아껴서 산 거다. 나 같은 경우는 아직 차도 없다"고 덧붙였다.

덱스는 "성준이가 진짜 똑똑한 게 사치를 잘 안 한다"며 말했고, 권성준은 "사치 안 한다"고 강조했다.

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또 권성준은 "사람들이 내가 어떻게 건물을 샀는지에 대해 굉장히 많이 의문을 갖는다"며 "방송한 지 거의 1년 반밖에 안 됐으니까 '그사이에 저렇게 모았다고?'라고 생각한다"고 말했다.

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그러면서 건물 매입에 가장 큰 도움이 된 수입원으로 '밤 티라미수'를 꼽았다. 그는 "가장 큰 공헌을 한 게 '밤 티라미수'다. 인센티브가 들어왔다. 수익 쉐어를 하니까 그게 사실상 가장 컸다"고 설명했다.

권성준은 향후 방송 활동을 줄이고 본업인 요리에 집중할 계획도 밝혔다. 그는 "6월 정도에 가게 이사하고 확장하면 가게에 집중해야될 것 같다. 방송을 좀 줄이기 시작해서 내년부터는 방송을 아예 안 할까도 생각 중이다. 아직 어떻게 될지는 모르지만 지금 생각으로는 그렇다"고 말했다.

그는 "선택과 집중을 해야 하는데 솔직히 방송도 좋고 요리도 좋지만 둘 다 잘하기는 너무 힘들다. 요리와 방송 욕심이 다 있기 때문에 하나를 대충할 수가 없다"고 털어놨다.

이어 "작년에 해보니까 같이 하는 건 안 될 것 같다. 어쨌든 나의 근간은 요리이기 때문에 요리에 더 집중해야 한다. 내년부터는 요리사로서 나의 저변을 넓힐 수 있도록 노력하지 않을까 싶다"고 밝혔다.

한편 권성준은 2024년 공개된 넷플릭스 '흑백요리사' 시즌1에서 우승한 후 한 편의점과 협업해 선보인 '밤 티라미수 컵'으로 큰 화제를 모았다. '밤 티라미수 컵'은 단일 상품으로만 누적 판매량 250만 개, 매출액 122억 원을 돌파한 바 있다.