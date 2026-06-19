홍진경, 늘어난 악플에 은퇴 고민까지 "백상 드레스도 욕먹어..우울해져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 홍진경이 악플로 인한 마음고생을 털어놨다.

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18일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '30년 찐친 호자언니에게 털어놓은 홍진경 요즘 심경 (+정선희)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍진경은 최근 부쩍 늘어난 악플로 인한 스트레스를 호소하며 속상한 심경을 드러냈다. 특히 지난 백상예술대상 때 핑크색 드레스를 입어 화제를 모았던 그는 "장신구 하나도 안 했다고 귀걸이라도 좀 하라고 또 욕먹었다"고 털어놨다.

이어 "드레스 입었다고 액세서리 주렁주렁해야 한다는 것도 고정관념이다. 아무것도 안 하고 싶으면 안 해도 된다"며 자신의 생각을 밝혔다.

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하지만 이내 "요즘 왜 이렇게 악플이 달리냐. 백상 드레스 댓글이 다 악플이다. 우울하다. 왜 이렇게 욕들을 하는 거냐. 내가 딱히 잘못한 것도 없는데 그런 욕 먹으면 되게 우울해진다"고 토로했다. 그러면서 "남의 인생에 자꾸 욕하면 자기 인생도 꼬인다"며 일침을 가했다.

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또 홍진경은 "나 이제 좀 하다가 은퇴하겠다. 이제 할 말 다 하겠다"고 선언했다. 그는 "진짜 사람이 마음 하나 먹는 게 이렇게 다르다. 은퇴하면 된다고 생각하니까 진짜 편하다"고 덧붙였다.

그러나 곧바로 "내가 생각할 때 95% 편집해달라고 할 것 같다. 'PD님 나 그날 번아웃 상태였어. 한 번만 잘라줘'라고 할 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 "그냥 이게 나다. 다른 데서는 몰라도 내 채널에서만큼은 그리고 내 모습이 좋아서 오는 만재님들(구독자명)한테 만큼은 가감 없이 날 보여드리고 싶다"고 말했다.

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또한 홍진경은 자신에게 쏟아지는 악플 때문에 챗GPT에 직접 자신이 욕을 먹는 이유를 물어봤을 정도로 마음고생이 심한 상태임을 고백했다.

그러면서 "가장 큰 이유는 태어난 게 죄인 것 같다. 가끔 그냥 태어난 게 죄인 것 같다"고 말해 안타까움을 자아냈다.