'메이플스토리M', 최상위 지역 '오디움' 열렸다…그란디스 성장 구간 확장

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넥슨은 모바일 MMORPG '메이플스토리M'에서 최상위 성장 콘텐츠 확장에 나섰다.

PC 원작에서 고레벨 이용자들의 핵심 사냥터로 자리 잡은 '오디움'을 추가하며 그란디스 지역 성장 동선을 한층 넓혔다. 넥슨은 19일 '메이플스토리M'에 신규 지역 '오디움'을 업데이트했다고 밝혔다.

오디움은 그란디스 대륙에 새롭게 추가된 지역으로 미래적인 분위기와 동양적 감성을 결합한 하늘 위 연구시설 콘셉트가 특징이다. 이용자는 오랜 시간 봉인돼 있던 문을 열고 고대 연구자들이 남긴 비밀을 추적하는 스토리를 경험할 수 있다.

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이번 업데이트와 함께 신규 어센틱포스 필드도 추가됐다. 이용자는 전용 퀘스트를 완료해 '어센틱심볼: 오디움'을 획득할 수 있으며, 이를 통해 보다 높은 단계의 성장 콘텐츠에 도전할 수 있다.

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고레벨 이용자들이 즐기는 던전 콘텐츠 '하이로스의 봉인'도 개선된다. 하이로스의 봉인은 제한 시간 내 최대한 높은 층에 도전하는 방식의 콘텐츠다. 이번 개편에서는 이용자의 화력을 측정하는 전용 DPM(분당 피해량) 측정 시스템이 새롭게 도입된다. 측정 결과에 따라 일부 층을 건너뛰고 입장할 수 있어 반복 플레이 부담을 줄였다. 또 자신의 기록과 DPM 분석 결과를 비교할 수 있도록 편의성을 강화했으며, 처치 보상에는 '세리온 플레어 교환권'도 추가했다.

여름 시즌을 맞아 경험치 획득 효율을 높일 수 있는 '슈퍼 헤이스트' 이벤트도 7월 15일까지 진행한다. 100레벨 이상 캐릭터로 참여 가능한 '헤이스트 미션 릴레이!'에서는 일일 미션 완료 시 경험치와 헤이스트 버프 포인트를 얻을 수 있다. 누적 달성 보상으로는 '심볼 강화 메소 마일리지 카드', '솔 에르다', '솔 에르다 조각' 등이 제공된다.

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획득한 버프 포인트는 '슈퍼 헤이스트 플러스!'에서 경험치 획득량 증가, 아케인 리버 던전 경험치 증가 등 원하는 효과를 강화하는 데 사용할 수 있다. 이밖에 '슈퍼 헤이스트+ 부스터', '불꽃늑대 소탕 대작전!' 등 성장 지원 이벤트가 함께 진행된다.

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7월 2일부터 29일까지는 '도전! 칠흑의 보스 빙고' 이벤트도 열린다. 200레벨 이상 이용자를 대상으로 진행되며 스우, 듄켈 등 주요 보스 처치와 자동전투, 몬스터 사냥 등의 미션을 수행해 빙고를 완성하는 방식이다. 획득한 '칠흑의 보스 빙고 코인'은 이벤트 상점에서 다양한 아이템으로 교환할 수 있으며, 칠흑 장신구 선택 상자를 통해 '커맨더 포스 이어링'도 획득할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com