윤승아, 다이어트 실패해도 48kg...과감 '등 노출'에도 늘씬 뒤태 이유

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤승아가 48kg 몸무게를 직접 공개하며 늘씬한 몸매를 뽐냈다.

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21일 유튜브 채널 '승아로운'에는 "바쁘고 행복한 일상, 이번 주도 최선을 다했다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤승아는 주얼리 화보 촬영을 위해 스튜디오를 찾은 가운데 "다이어트는 실패했다"라고 털어놔 웃음을 안겼다. 그는 "말라 보인다"라는 스태프의 말에 "아침 몸무게 48kg이었다. 큰 변화가 없어서 유튜브에 늘 오픈해왔다"고 답하며 유쾌한 분위기를 만들었다.

이어 윤승아는 "화장실 가기 전에 몸무게 잰다, 화장실 다녀온 후 잰다"라는 질문에 "일어나자마자 잰다"라고 했다. 이에 스태프는 "난 화장실 다녀오고 잰다. 그러면 확 빠져서 기분 좋다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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그때 윤승아는 이날의 촬영 의상을 확인한 뒤에는 당황한 기색을 감추지 못했다. 과감하게 노출이 있는 의상이 있었던 것.

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윤승아는 "옷을 입어봐야 할 것 같다"라면서 걱정했다. 이에 스태프는 "아침 안 드실 줄 알았는데 도시락을 드시더라"고 하자, 윤승아는 "진짜 노출이 있는지 몰랐다. 포토샵이 있으니까"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

급하게 다시 의상을 체크하러 온 윤승아는 절친한 스타일리스트에게 "입기로 한 거냐. 근데 왜 나한테 팁을 안 줬다"라고 투정을 부렸고, 스타일리스트는 "괜찮다. 다 깎아줄 거다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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잠시 후 본격 촬영이 진행, 윤승아는 등이 과감히 오픈된 블랙 드레스를 입고 촬영을 진행했다.

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이때 윤승아는 앞서 걱정한 것과 달리 의상을 완벽하게 소화하는 것은 물론 군살 하나 없는 늘씬한 실루엣과 우아한 분위기를 뽐내며 감탄을 자아냈다.

한편, 윤승아는 2015년 김무열과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com