윤승아, 아들과 ♥김무열 '참교육' 글로벌 1위 깜짝 파티 "축하할 일 많다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤승아가 배우인 남편 김무열이 출연한 넷플리스 '참교육' 글로벌 순위 1위에 깜짝 서프라이즈를 준비했다.

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21일 유튜브 채널 '승아로운'에는 "바쁘고 행복한 일상, 이번 주도 최선을 다했다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤승아는 남편 김무열, 아들과 함께 어딘가로 이동했다. 이에 김무열은 "지금 어디 가냐"라고 물었고, 윤승아는 "지인이 새로 오픈한 북카페에 가고 있다. 초행길이라 손에 땀나게 운전 중이다"라고 했다. 김무열은 독특한 스타일의 말투로 "알겠다. 안전운전 부탁드리겠다"라고 하자, 이에 놀란 윤승아는 "그 말투는 뭐냐"라며 웃었다.

잠시 후 북카페에 도착한 윤승아는 공간을 둘러본 뒤 지인들과 함께 김무열을 위한 깜짝 축하 파티를 준비했다. 최근 김무열이 출연한 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 공개 직후 글로벌 순위 1위에 오르며 큰 화제를 모은 것. 윤승아는 "축하할 일이 많아서 지인이 케이크를 3개나 준비했다"라고 설명했다.

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김무열이 아들과 잠깐 나갔다 온 사이 서프라이즈를 작됐다. 아무것도 모른 채 돌아온 김무열은 예상치 못한 축하에 깜짝 놀란 모습을 보였다.

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윤승아와 지인들은 "넷플리스 글로벌 1위 축하한다"라면서 축하 노래를 불렀고, 김무열은 환한 미소와 함께 "고맙다"고 답하며 감사의 마음을 전했다.

'참교육'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 넷플릭스 시리즈로, 공개 이후 국내는 물론 글로벌 시청자들의 관심을 받으며 화제를 모으고 있다.

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한편, 윤승아는 2015년 김무열과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com