노홍철, 롤러코스터 탔다가 눈 실핏줄 터졌다...스페인서 역대급 '날벼락' ('놀러코스터')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 노홍철이 스페인의 한 테마파크에서 첫 놀이기구 탑승부터 눈에 실핏줄이 모두 터지는 등 스페인 롤러코스터의 매운맛을 제대로 느낀다.

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오늘(21일) 밤 9시 10분 첫 방송 될 MBC 신규 예능 프로그램 '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 유럽에서 가장 빠르고, 높고, 스릴 있는 놀이기구를 즐기기 위해 놀이공원 오픈런에 나선다.

이날 '놀친자' 4인방은 유럽에서 남다른 역사와 전통을 자랑하는 스페인의 한 테마파크에 발을 들인다. 유럽에서도 엄청나게 유명한 관광지인 만큼 네 사람은 대기 시간을 최소화하기 위해 놀이공원 개장 시간보다 일찍 도착하여 오픈런 하는 등 남다른 열정을 드러낸다.

특히 이들은 빌딩 30층 높이와 맞먹는 드롭 타워에 도전하며 짜릿한 스릴을 만끽할 예정이다. 멤버들이 탈 드롭 타워는 유럽에서도 손꼽히는 초대형 드롭타워로 독특하게 앉아서 타는 자리와 서서 타는 자리, 그리고 앞으로 15도 정도 기울어진 의자에 타는 자리 등 탑승 방식이 달라 더 스릴있는 난도를 예감케 한다.

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서서 타는 자리에 위치한 멤버들은 설렘과 긴장으로 요동치는 가슴을 부여잡고 심호흡을 시작한다. 차원이 다른 높이에 고경표는 "제물이 된 기분"이라며 생생한 경험담을 털어놓아 모두를 경악하게 할 드롭 타워 후기가 궁금해진다.

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한편 놀이공원 경험치가 높은 것으로 알려진 노홍철 역시 스페인 롤러코스터의 매운맛을 제대로 느낀다고 해 관심을 모은다. 첫 기구 탑승부터 눈에 실핏줄이 모두 터졌을 뿐만 아니라 구토 각까지 세운 것. 심지어 여행 시작부터 휴대폰을 잃어버리기까지 해 범상치 않은 이들의 첫 투어가 기대된다.

스릴과 쾌감이 공존하는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀의 첫 번째 테마파크 투어는 오늘(21일) 밤 9시 10분에 첫 방송 될 MBC 신규 예능 프로그램 '놀러코스터'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com