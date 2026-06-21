한그루, 얼룩말 비키니로 뽐낸 볼륨감+애플힙..쌍둥이 낳은 몸매 맞아?

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한그루가 탄탄한 비키니 자태를 공개하며 여름 분위기를 물씬 풍겼다.

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21일 한그루는 자신의 SNS에 "시원한 물놀이와 맛있는 음식, 즐거운 분위기까지. 여름을 제대로 즐기고 온 하루"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한그루는 서울 여의도 한강 수영장을 찾아 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 한그루는 얼룩무늬 비키니를 입고 건강미 넘치는 몸매를 드러내 시선을 사로잡았다.

특히 군살 하나 없는 탄탄한 몸매와 늘씬한 각선미가 눈길을 끌었다. 자연스러운 미소와 여유로운 분위기까지 더해지며 한여름의 청량한 매력을 완성했다.

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사진을 접한 팬들은 "너무 예쁘다", "여름 그 자체", "건강미가 대단하다", "비키니가 정말 잘 어울린다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

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한편, 배우 한그루는 2015년 9세 연상의 사업가와 결혼, 쌍둥이 남매를 뒀으나 2022년 이혼했다. 이혼 후 쌍둥이 남매를 홀로 키우는 한그루는 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통하고 있다.