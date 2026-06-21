"타임 이즈 골드"…'멋진 신세계' 허남준 신드롬→글로벌 싹쓸이 '흥행 신세계'

SBS 드라마 '멋진 신세계' 제작발표회가 7일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 허남준과 임지연이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.7

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[스포츠조선 조지영 기자] 시청자를 울고 웃게 만든 '멋진 신세계'가 완벽한 로코의 신세계를 완성했다.

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지난 20일 방송된 SBS 금토드라마 '멋진 신세계(강현주 극본, 한태섭·김현우 연출) 최종화에서는 신서리(임지연)와 차세계(허남준)가 전생의 비극적 운명을 뒤바꾸고 21세기 현대에서 재회, 모두의 마음 속에 오래도록 남을 눈부신 해피엔딩을 완성했다.

이날 방송된 '멋진 신세계' 최종화 시청률은 최고 14.1%, 수도권 11.8%, 전국 11.8%로 마지막에도 자체 최고 시청률을 또다시 경신하는 쾌거를 거뒀다. 이에 동시간대 1위는 물론 토요일 미니시리즈, 주간 미니시리즈 1위를 모두 휩쓸며 압도적 위엄을 과시했다. 특히, 2049 시청률은 평균 4.5%, 최고 5.6%까지 치솟으며 한주간 방송된 모든 프로그램 중 1위를 기록하며 아름다운 마무리를 완성했다.

이처럼 '멋진 신세계'는 비극적 운명을 바꾸고 스스로 새로운 행복의 삶을 연 서리와 세계의 이야기로 시공간을 초월한 해피엔딩의 정점을 찍었다. 전무후무한 로코의 신세계를 펼친 '멋진 신세계'가 남긴 것은 무엇일까.

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글로벌 화제성 싹쓸이한 흥행의 신세계

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'멋진 신세계'는 방영 내내 화제성과 시청률을 모두 싹쓸이하며 '멋진 신세계 열풍'을 일으켰다. '멋진 신세계' 시청률은 최종화 기준 14.1%까지 치솟았고 10회 연속 동시간대 1위를 기록하며 적수 없는 최강자임을 입증했다. 또한 4주 연속 TV 드라마 화제성 순위 1위, 6월 드라마 브랜드평판 1위를 기록하며 뜨거운 인기를 구가했다. 국내뿐 아니라 글로벌 인기도 뜨거웠다. '멋진 신세계'는 SBS 금토드라마 최단기로, 넷플릭스 공개 첫 주에 '글로벌 톱10 비영어권 쇼'(Global Top 10 Non-English Shows) 주간 시청 순위 1위를 차지하며 글로벌 팬들의 높은 관심도를 증명했다. 나아가 치열한 경쟁작 러쉬 속에서도 방송 마지막주까지 굳건히 TOP3를 차지하며 전 세계에 '멋진 신세계 신드롬'을 각인시켰다. (닐슨코리아/펀덱스/한국기업평판연구소/투둠)

다크 캐릭터 벗었다..코믹 연기 도전한 임지연의 힘

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신서리 역의 임지연은 '믿고 보는 배우'의 정의를 재정립했다. 그는 본격적인 첫 코미디 연기임이 무색하게 온몸을 내던진 열연으로 강희빈 빙의밈 신, 홈쇼핑 신, 감전 신 등 매화 명장면을 탄생시키며 순식간에 시청자들을 매료시켰다. 코믹, 액션, 멜로까지 장르를 자유자재로 넘나든 임지연은 목소리까지 갈아 끼우는 디테일한 연기로 1인 4역에 버금가는 독보적 캐릭터 플레이를 펼쳤다. 임지연이기에 완성된 신서리는 매회 시청자들의 과몰입을 이끌어내며 신드롬급 인기를 일으켰고, 시청자들의 인생 여주에 등극했다.

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허남준, 자꾸 거슬리는데 끌려..로코 남주 세대교체

'멋진 신세계'를 통해 허남준의 로코력이 깨어났다. 허남준은 악명으로 무장한 재벌에서 조선 악녀를 만나 사랑의 가치를 깨달은 순애 재벌로 치명적인 갭차이를 선사하며 시청자들을 무한 입덕시켰다. 특히 "타임 이즈 골드" "쥐약 같은 여자" "나랑 두근두근하자" "예뻐용~ 합격이예용" 등 개성 넘치는 대사들을 자신만의 색깔로 찰떡같이 소화하며 차세대 로코킹의 진가를 제대로 각인시켰다. 여기에 현대의 악질 재벌 '차세계'와 조선시대의 대군 이현이라는 서로 다른 세계의 인물을 이질감 없이 오가며 극의 로맨스 텐션을 최고조로 끌어올렸다. 이 같은 임지연과 허남준의 눈부신 호흡은 신서리와 차세계의 전무후무한 악질 케미스트리를 완성, 로코계의 한 획을 그었다.

로코의 신세계 펼친 '감다살 작감'의 탄생

무엇보다 한태섭 감독과 강현주 작가가 신선한 시너지를 폭발시키며 새로운 '감다살 작감'의 탄생을 알렸다. 한태섭 감독의 디테일한 연출력과 강현주 작가의 탄탄한 필력이 만나 'N차 복습'을 유발하며 안방극장을 '멋진 신세계 앓이'로 물들였다. 한태섭 감독은 코믹과 멜로를 절묘하게 넘나들며 몰입도를 극대화했고, 이스터 에그를 곳곳에 배치해 시청자들에게 추리하는 재미를 선사했다. 강현주 작가는 로코의 매력을 꽉꽉 채워 담은 마성의 대사들로 시청자들을 웃고 울고 설레게 했고, 로코의 클리셰를 절묘하게 비튼 설정 등으로 '멋진 신세계'의 완벽한 세계관을 구축했다.

이 밖에도 장승조(최문도/안종 역), 김민석(백광남 역), 이세희(윤지효 역), 채서안(모태희 역), 윤주상(차달수 역), 윤병희(손실장 역), 정영주(차주란 역), 백은혜(차주미 역), 백지원(홍부선 역), 박진우(구총무 역), 오민애(금보살/도무녀 역) 등 살아 숨 쉬는 캐릭터들의 열연이 작품의 완성도를 높이며 대체불가한 '멋진 신세계'만의 매력을 완성했다.

방송 이후 SNS 및 각종 온라인 커뮤니티에는 "이 드라마 끝나면 나 어떻게 살아" "임지연 허남준 베스트커플상 미리 축하드립니다. 대상 드려" "사랑했다 세계 서리, 천년만년 해라" "제발 스핀오프로 멋진 구세계도 말아줘. 단심이현 더 보고 싶어" "이렇게 본방 챙겨본 드라마 너무 오랜만임" "삶의 아름다움을 말해준 드라마라서 너무 고맙다. 인생드 됨" "'멋진 신세계'가 내 인생 최고로 멋진 신세계였다" "마지막까지 연기 차력쇼 미쳤네" 등의 뜨거운 반응이 쏟아졌다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com