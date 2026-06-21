김민하, 9kg 감량하더니 뼈대만 남았네…선글라스+레깅스 '꾸안꾸' 분리수거

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김민하가 9kg 감량 후 슬림해진 몸매를 자랑해 눈길을 끈다.

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김민하는 21일 자신의 SNS를 통해 "분리수거"라는 짧은 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 분리수거를 위해 이동 중인 김민하의 모습이 담겨있다. 이때 엘리베이터에서 거울 셀카를 촬영 중인 김민하. 선글라스를 착용한 채 티셔츠에 레깅스를 착용한 편안한 스타일로 일상적인 외출 분위기를 전했다. 특히 이 과정에서 9kg 감량 후 한눈에 봐도 눈에 띄는 마른 체형의 몸매를 자랑하고 있어 눈길을 끈다.

또한 한 손에 짐을 한가득 들고 이동 중인 모습도 공유했다. 역시나 편안한 스타일링과 화장기 없는 민낯으로 꾸밈없는 모습 속에서도 자연스러운 분위기와 건강한 매력이 돋보였다.

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앞서 김민하는 지난해 tvN 토일드라마 '태풍상사' 종영 인터뷰에서 배역을 위해 9kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.

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당시 그는 "술, 카페인을 끊고 몸에 좋은 것만 먹으며 감량했다"라면서도, "제가 살을 안 빼겠다고 고집부리는 건 아니다. 다만 정형화된 틀에 저를 맞추고 싶지 않았다. 데뷔 초에 '살 빼라', '주근깨 없애라'는 얘기를 들었는데 지금은 팬분들이 있는 그대로의 제 모습을 사랑해 주셔서 감사하다. 다양성에 대한 존중이 생겼으면 좋겠다"라는 소신을 밝혔다.

한편, 김민하는 넷플릭스 오리지널 영화 '별짓'과 오리지널 시리즈 '꿀알바', 디즈니+ 오리지널 시리즈 '나미야 잡화점의 기적'에 출연할 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com