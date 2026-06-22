문가영, 뷔페 앞 아기새 모드에도 못 숨긴 여신 비주얼…해외서 전한 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문가영이 해외에서의 여유로운 일상을 공개하며 근황을 전했다.

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문가영은 22일 자신의 SNS에 해 모양 이모지와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문가영은 거울 앞에서 셀카를 남기고 있다. 블랙 원피스에 카디건을 허리에 묶은 편안한 스타일링에도 또렷한 이목구비와 청초한 분위기가 시선을 사로잡는다. 오렌지색 휴대전화를 든 채 은은한 미소를 짓는 모습에서는 특유의 내추럴한 매력이 묻어났다. 다른 사진에서는 호텔 조식으로 보이는 공간에서 식사를 즐기는 모습이 담겼다. 문가영은 다양한 과일과 음식을 담은 접시를 앞에 두고 디저트에 꿀을 뿌리며 여유로운 시간을 보내고 있다. 긴 머리를 하나로 묶고 편안한 니트 차림으로 등장한 그는 꾸밈없는 모습마저 화보 같은 분위기를 자아냈다.

팬들은 "일상이 화보다", "민낯 같은데도 너무 예쁘다", "해외에서도 빛난다", "분위기가 독보적" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보냈다.

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문가영은 최근 해외 패션 브랜드 일정 참석을 위해 출국한 것으로 알려졌다. 공항 출국 당시에도 수수한 패션과 변함없는 비주얼로 화제를 모은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com