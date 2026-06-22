'우영우' 오혜수, 돌연 활동 중단했던 진짜 이유.."결혼하고 아이 낳았다" 고백

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 오혜수가 오랜 공백 끝에 근황을 전하며 결혼과 출산 소식을 깜짝 공개했다.

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오혜수는 지난 21일 개인 계정을 통해 장문의 글을 올리고 그동안 전하지 못했던 개인적인 소식을 팬들에게 전했다. 지난해 3월 이후 약 2년여 만에 공개한 근황인 만큼 많은 이들의 관심이 쏠렸다.

그는 최근 몇 년 사이 삶에 큰 변화가 있었다고 밝히며 새로운 가족이 생겼음을 알렸다. 오혜수는 인생을 함께할 배우자를 만나 가정을 꾸렸고, 자신에게 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 존재들이 찾아오면서 일상이 완전히 달라졌다고 전했다.

이어 가족과 함께하는 시간을 보내며 배우가 아닌 한 사람으로서 성장하는 계기가 됐다고 털어놨다. 새로운 환경 속에서 다양한 경험을 쌓는 과정이 이어졌고, 그로 인해 자연스럽게 연예 활동과 SNS 활동도 잠시 멈추게 됐다고 설명했다.

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오랜 시간 별다른 소식을 전하지 못한 것에 대한 미안한 마음도 드러냈다. 그는 자신을 잊지 않고 응원해 준 팬들에게 감사의 뜻을 전하며, 공백기 동안 보내준 관심과 격려를 소중히 간직하고 있다고 밝혔다.

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또한 배우 활동에 대한 애정도 변함없다고 강조했다. 오혜수는 앞으로 좋은 작품으로 다시 인사드리고 싶다며 연기 활동 복귀 의지를 드러냈다. 더불어 배우로서의 모습뿐 아니라 일상 속에서 느끼고 경험하는 다양한 이야기들도 팬들과 나누겠다고 전해 향후 활발한 소통을 예고했다.

한편 1995년생인 오혜수는 한국예술종합학교 연극원 연기과 출신이다. 2017년 웹드라마 '열일곱'으로 데뷔했으며, 2022년 '지금 우리 학교는'에서 민은지 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 이후 '이상한 변호사 우영우' 등 다양한 작품에 출연하며 시청자들과 만났다.

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tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

안녕하세요. 오혜수입니다.

정말 오랜만에 인사드리네요.

그동안 별다른 설명 없이 조용히 시간을 보내다 보니, 많은 분들이 제 근황을 궁금해하시고 걱정해주셨다는 이야기를 들었습니다. 그래서 오늘은 진심을 담아, 조금 늦은 인사를 드려봅니다.

지난 몇 년 동안 제 삶에는 참 많은 변화가 있었어요.

평생의 반려자를 만나 새로운 가정을 꾸리게 되었고, 제 세상을 완전히 바꿔놓은 소중한 존재들을 만났습니다.

그렇게 저의 일상은 이전과는 전혀 다른 빛깔로 채워지기 시작했습니다. 그 과정 속에서 저는 많은 것을 배우고 성장하며 배우가 아닌 한 사람으로서 스스로를 돌아볼 수 있게 되었어요.

그렇게 시간을 보내다 보니 자연스럽게 활동도, 이 공간도 오래 비워두게 되었네요. 더 일찍 소식을 전해드리지 못해 죄송합니다.

그럼에도 긴 시간동안 잊지 않고 안부를 물어주시고, 다시 돌아오기를 기다려주신 분들께 진심으로 감사드립니다. 보이지 않는 곳에서도 보내주신 응원과 따뜻한 마음을 늘 기억하고 있습니다.

저는 여전히 연기를 사랑하고, 앞으로도 배우로서 좋은 작품과 좋은 모습으로 인사드리고 싶습니다.

동시에 배우 오혜수의 모습뿐 아니라, 한 사람으로서 살아가며 경험하고 느끼는 다양한 이야기들도 이곳에서 조금씩 나누어보려 합니다. 계속 함께해 주시면 감사하겠습니다.

다시 한 번 기다려주셔서 고맙습니다.

앞으로 더 자주 찾아뵐게요.