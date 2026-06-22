엄마된 고성희, 아찔한 비키니 항공샷..출산 1년 만에 몸매 완벽 복귀

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 고성희가 비키니 자태를 공개하며 여유로운 휴가 근황을 전했다.

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고성희는 22일 자신의 SNS에 "일반 카메라+인물모드+노필터+행복=기미 주근깨 추가 적립"이라는 재치 있는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 고성희는 생일을 맞아 여름 휴가를 떠난 모습이다. 푸른 바다를 배경으로 비키니를 입은 채 여유로운 시간을 보내고 있는 그는 꾸밈없는 자연스러운 매력으로 시선을 사로잡았다.

특히 노필터로 촬영한 사진임에도 잡티 하나 없는 건강한 피부와 탄탄한 몸매가 감탄을 자아낸다. 출산 후에도 변함없는 늘씬한 몸매는 물론, 환한 미소에서 느껴지는 행복한 분위기가 보는 이들까지 미소 짓게 만든다.

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한편 고성희는 2013년 영화 '분노의 윤리학'으로 데뷔했으며 드라마 '미스코리아', '슈츠', '야경꾼일지', '당신이 잠든 사이에' 등에 출연했다.

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지난 2022년 11월 비연예인 연인과 결혼했다. 이후 결혼 2년 만인 지난해 4월 딸을 출산하며 엄마가 됐다. 2022년 드라마 '가우스전자' 이후 작품 활동을 잠시 쉬고 있으며, 육아와 함께 재충전의 시간을 보내고 있는 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com