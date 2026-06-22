김소연 신작 '연애의 재발견', 촬영 중단 파행..'JTBC 위기' 불똥 맞았나

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[스포츠조선 박아람 기자] JTBC 새 드라마 '연애의 재발견'이 약 한 달 동안 촬영을 멈추고 재정비에 나선다.

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22일 한국경제의 단독 보도에 따르면 최근 '연애의 재발견' 제작진은 출연 배우들과 스태프들에게 촬영 중단 계획을 공지했다. 제작진은 대본 보완과 작품 정비를 위해 당분간 촬영을 쉬어간다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다.

'연애의 재발견'은 이혼한 부부가 같은 공간을 공유하게 된 데 이어 직장에서도 재회하면서 서로를 새롭게 이해하게 되는 이야기를 담은 오피스 휴먼 멜로물이다. 배우 김소연, 김지석, 윤현민, 황우슬혜 등이 출연을 확정하며 기대를 모아왔다.

특히 올해 하반기 편성을 목표로 제작이 진행되던 가운데 갑작스럽게 촬영이 중단되면서 배경에도 관심이 쏠리고 있다. 최근 JTBC와 콘텐트리중앙, 중앙홀딩스 등 중앙그룹 주요 계열사들이 기업회생절차를 신청한 상황과 맞물리면서 일각에서는 관련 여파가 아니냐는 관측도 나왔다.

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다만 현장 관계자들은 한국경제에 "한 달가량 작품 재정비를 위해 휴식기를 갖는다고 전달받았다"고 전한 것으로 알려졌다.

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이에 대해 '연애의 재발견' 측은 한국경제에 "대본 집필 분량이 충분히 확보되지 않은 상황이고 장마철 촬영 변수도 있어 제작 일정을 조정하게 됐다"고 설명했다.

한편 중앙그룹은 지난 15일 지주사 중앙홀딩스를 비롯해 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이, JTBC 등 주요 계열사에 대한 기업회생절차를 신청했으며, 관련 심문은 23일 서울회생법원에서 진행될 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com