유재석, 바쁜 와중 후배 공연장 깜짝 등장...대기실 발칵 뒤집은 '의리'

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[스포츠조선 정안지 기자]코미디언 유재석이 바쁜 일정 속에서도 후배 코미디언들의 공연장을 직접 찾아 응원하며 변함없는 후배 사랑을 보여줬다.

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코미디언 김나희는 지난 21일 자신의 SNS를 통해 "오늘... 유재석 선배님께서 공연을 보러 오셨다. 그저 영광"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 유재석이 뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들' 공연장을 직접 찾은 모습이 담겼다. 바쁜 스케줄 속에서도 공연장을 방문해 후배들의 무대를 관람한 것은 물론, 공연 대기실까지 찾아 응원하는 모습에서 남다른 후배 사랑이 느껴졌다.

이날 모자를 착용하고 셔츠 차림의 편안한 복장으로 등장한 유재석은 김나희와 촬영을 진행, 브이 포즈를 취하며 환하게 웃었다.

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김나희는 유재석이 김미려 등 공연 출연진 및 관계자들과 함께 촬영한 인증샷도 공개, 화기애애한 분위기에서 유재석을 향한 후배들의 존경과 애정이 고스란히 느껴졌다.

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한편, '오지게 재밌는 가시나들'은 늦은 나이에 한글을 배우고 새로운 세상에 눈을 뜬 할머니들의 실화를 바탕으로 한 작품이다.

anjee85@sportschosun.com