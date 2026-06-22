'남궁민♥' 진아름, 임신 발표 후 첫 근황...마스크 뚫고 나오는 '예비맘' 미모

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 진아름이 임신 소식을 전한 뒤 처음으로 근황을 전했다.

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진아름은 22일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 진아름은 마스크를 착용한 채 카메라를 바라보며 셀카를 촬영 중이다. 얼굴 대부분이 가려졌음에도 또렷한 이목구비와 깊은 눈빛이 돋보이며 시선을 사로잡았다. 특히 흑백 필터가 더해진 사진에서는 한층 성숙하고 분위기 있는 매력이 느껴졌다.

또 다른 사진에서는 입술을 내밀고 사랑스러운 표정을 짓는 모습의 사진도 공유했다. 최근 임신 소식을 전한 이후 공개된 근황인 만큼 팬들의 관심도 더욱 집중됐다.

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앞서 지난 18일 남궁민 소속사 측은 "남궁민 배우와 진아름 배우 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다"라면서 임신 소식을 공식 발표했다.

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이어 "두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다"라며 "개인적인 영역인 만큼, 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀 드리기 어려운 점 너른 양해 부탁 드린다"고 전했다.

한편, 남궁민과 진아름은 2015년 남궁민이 연출한 영화 '라이트 마이 파이'에서 감독과 배우로 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 열애 7년 만인 2022년 10월 결혼식을 올렸다. 결혼 4년 만에 부모가 되는 두 사람의 소식에 축하가 쏟아지고 있다.

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anjee85@sportschosun.com