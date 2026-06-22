스마일게이트 퓨처랩, 어린이 창의 학습 앱 '아하오호' 출시

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스마일게이트 퓨처랩이 10년간 축적해 온 창의교육 실험을 디지털 공간으로 확장한다.

AI 시대에 더욱 중요해진 '직접 만들고 경험하며 배우는 과정'에 초점을 맞춘 어린이 창의 학습 플랫폼을 선보였다. 스마일게이트 퓨처랩은 어린이 창의 학습 커뮤니티 애플리케이션(앱) '아하오호'를 구글플레이와 애플 앱스토어에 출시했다고 22일 밝혔다.

'아하오호'는 퓨처랩이 오프라인 교육 현장에서 검증해 온 창의환경 철학을 디지털 환경에 구현한 서비스다. 학습자가 자신의 관심사에서 출발해 직접 만들고, 시도와 실패를 반복하며 성장할 수 있도록 설계된 경험 중심 플랫폼이라고 퓨처랩은 설명했다.

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이용자는 창작 활동을 기록하고 공유할 수 있으며 AI 기반 맞춤형 피드백을 받을 수 있다. 또 자신의 창작 과정을 돌아보는 회고 기능과 보상 시스템도 제공한다. 단순히 콘텐츠를 소비하는 데 그치지 않고 스스로 생각을 표현하고 친구들과 교류하며 배움을 확장하는 데 초점을 맞췄다.

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서비스의 핵심에는 퓨처랩이 개발한 '창의 루프(Creative Loop)' 학습 모델이 자리하고 있다. MIT 미디어랩 교수이자 퓨처랩 부이사장인 미첼 레스닉의 '창의 학습 나선(Creative Learning Spiral)' 이론을 기반으로 탐색, 창작, 공유, 피드백, 회고, 재도전으로 이어지는 학습 과정을 디지털 환경에 구현했다.

교육 현장을 위한 지원 기능도 마련했다. 퓨처랩은 학교와 교육기관에서 활용할 수 있는 교육자 전용 웹 플랫폼을 함께 제공한다. 교육자는 아이들의 창작 과정과 회고 데이터를 살펴보며 보다 체계적인 창의교육 환경을 설계할 수 있다.

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효과 검증 작업도 진행중이다. 퓨처랩은 서울대학교 신종호 교수 연구팀과 함께 '아하오호'가 아동의 창의적 학습에 미치는 영향을 분석하는 공동 연구를 수행하고 있다. 오는 7월에는 실제 사용자로 구성된 어린이 서포터즈 '아크크'를 발족해 다양한 교육 현장 사례를 발굴할 예정이다.

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백민정 스마일게이트 퓨처랩 센터장은 "AI가 결과물을 대신 만들어주는 시대일수록 학습자가 직접 만들고 시도하며 실패를 경험하는 과정의 가치가 더욱 중요해지고 있다"며 "'아하오호'가 어린이들에게는 창작의 즐거움을 경험하는 놀이터가, 교육자들에게는 미래세대의 성장 가능성을 발견하는 플랫폼이 되길 기대한다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com