"대표는 수백억 횡령, 매니저는 통장 들고 잠적" 임성민, 프리랜서 후 겪은 '충격' 고난

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 배우 임성민이 프리랜서 전향 이후 겪었던 어려운 시절을 털어놨다.

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22일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상에는 KBS 아나운서 출신 김병찬, 임성민, 김현욱, 김선근이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 임성민은 2001년 프리랜서 선언 당시를 떠올리며 "프리랜서는 내가 원조다"며 "아무도 프리랜서 안 할 때 혼자 했다"고 말했다.

그는 독립 후 활동이 급격히 늘어 바쁜 나날을 보냈다고 밝혔다. 다만 당시 소속사 역시 아나운서 출신 방송인의 활동 방향에 대한 경험이 부족해 체계적인 지원을 받기 어려웠다고 설명했다.

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임성민은 예능과 드라마를 병행하며 활동하던 시절을 회상하며 "주간 프로그램도 드라마도 하고 지내다가 그때만 해도 지금처럼 여러 가지 일을 동시에 할 수 있는 시대가 아니었다. 내가 연기를 하고 싶고 다양하게 활동하고 싶어서 그만뒀는데 연기를 하려면 모든 프로그램을 놔야 했다"고 말했다.

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이어 "그때 '도전 지구 탐험대'를 하고 있는데 PD가 연락이 와서 '왜 그만두냐'라고 하더라. 매니저가 하차 통보를 했던 거다. 갑자기 프로그램을 놓게 됐다. 그걸 극복하는 데 진짜 힘들었다"라고 당시 충격을 전했다.

이후 약 1년간 공백기를 가진 임성민은 지인의 소개로 새로운 기획사에 몸담게 됐지만 또 다른 시련을 겪었다고 밝혔다.

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그는 "예전엔 매니저들이 통장을 가지고 있었다. 그래서 그 통장에 내 출연료들이 들어가는데 그걸 갖고선 잠적해 버렸다. 대표가 몇백억을 해 먹고 도망가니까 매니저들도 살아야 하니까 내 통장 가지고 나른 거다"라고 털어놨다.

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계속해서 임성민은 "진짜 국민연금도 못 내고 그럴 정도로 돈이 없었다"라고 말하며 당시 경제적으로 힘들었던 상황을 고백했다.

jyn2011@sportschosun.com