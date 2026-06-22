'10세 연하♥' 이태곤, 오마카세 풀코스 대접 "너무 자주 하면 안 돼"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이태곤이 여자친구를 위해 직접 오마카세 코스 요리를 해줬다고 밝혔다.

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22일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 배우 이태곤, 이수경이 출연했다.

이날 이태곤이 열애 중인 것에 대한 얘기가 나왔고, 박세리는 "여자친구한테 음식 해준 적 있죠? 어떤 음식 해줘봤어요?"라고 물었다. 이에 이태곤은 "그럼요. 다. 코스로 다 해줬다"고 사랑꾼 면모를 드러냈다.

박세리가 "여자친구가 맛있다고 하냐"라고 묻자 이태곤은 "난리 나죠. 너무 맛있게 오마카세로 쫙 해주니까"라며 자신감을 드러냈다.

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이어 이태곤은 "그런데 너무 자주 해주면 안 되겠더라. '오빠는 원래 이런 걸 잘하니까' 하면서 익숙해지는 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.

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박세리가 "자주 해줬나보다"며 감탄하자, 이태곤은 "자주 보다 이건 해줘야겠다 싶을 때 해준다. 내가 기분 좋을 때"라고 전했다.

한편 지난해 이태곤은 10살 나이차이가 나는 비연예인 여자친구와 열애 중이라고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com