랄랄, 둘째 임신설에 분노…"만삭 여행 갔냐더라. 법 무서운 줄 알아야"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 랄랄이 끊이지 않는 둘째 임신설에 황당함을 드러냈다.

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22일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '코끼리와 하마의 공동육아 | 랄랄&풍자의 썰 대잔치'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 풍자는 랄랄의 새집을 찾아 집들이를 하며 육아와 결혼 생활에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

대화 도중 풍자는 "얼마 전에 발리 갔는데 임신설 떴던데"라고 언급했고, 랄랄은 곧바로 둘째 임신설에 대한 고충을 털어놨다.

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랄랄은 "임신설이 떴다"며 "실제로 나를 알아보지 못하는 분이 '어머, 둘째 임신 때문에 오셨어요?'라고 물어보더라"고 말했다.

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이어 "정말 나를 모르는 분이었는데 그렇게 이야기해서 충격받았다"며 웃음을 터뜨렸다.

그러면서 "사람들이 둘째 만삭 여행 갔냐고도 많이 물어봤다"며 "기사도 낚시하려고 그러는 것 같다"고 토로했다.

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특히 랄랄은 "법이 무서운 줄 알아야지"라며 "법으로 어떻게 좀 해결해야 한다. 그런 설이 2년 동안 돌고 있다"고 말해 눈길을 끌었다.

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풍자는 "결혼이 사람을 바꾸는 것 같다"며 "예전의 랄랄은 결혼이나 육아와는 거리가 먼 사람처럼 보였는데 지금은 너무 잘하고 있어서 신기하다"고 말했다.

이에 랄랄은 "예전에는 술, 담배를 좋아하고 내일 없이 살았다"며 "나는 결혼하면 안 되는 사람이라고 생각했다"고 솔직하게 털어놨다.

그는 "내 앞가림도 못 하는데 가정을 꾸리는 건 말이 안 된다고 생각했다"며 "그래서 혼자 여행 다니며 살겠다고 했었다"고 회상했다.

하지만 딸 서빈 양을 얻은 뒤 생각이 완전히 달라졌다고.

랄랄은 "서빈이가 없었으면 엄마의 마음을 이렇게까지 알 수 있었을까 싶다"며 "아이를 키우면서 부모님에 대한 마음도 달라졌다"고 고백했다.

또 "예전에는 엄마가 하는 말이 잔소리처럼 들렸는데, 지금은 왜 그랬는지 이해가 된다"며 부모가 된 후 달라진 가치관을 전했다.

한편 랄랄은 지난해 비연예인 남편과 결혼해 딸 서빈 양을 품에 안았다. 현재 육아와 방송 활동을 병행하며 많은 사랑을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com