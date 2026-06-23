지연수, 전 남편 일라이 결혼보다 더 황당했던 '재혼설'…"♥치과의사 누구냐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 지연수가 전 남편 일라이의 재혼 소식보다 자신을 둘러싼 황당한 가짜뉴스가 더 어이없었다며 솔직한 심경을 털어놨다.

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22일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '제 재혼 생각은요...? 지연수 그녀의 솔직한 심경'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 지연수는 최근 재혼 소식을 알린 전 남편 일라이에 대한 생각과 자신의 재혼관을 허심탄회하게 이야기했다.

그는 일라이의 재혼 소식에 대해 "결혼하는 건 알고 있었지만 언제 하는지는 몰랐다"며 "제일 먼저 든 생각은 민수 학교였다. 혹시 아이가 주변 이야기를 듣고 상처받을까 봐 그게 가장 걱정됐다"고 말했다.

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이어 "우리는 축하했다"며 "나는 이미 민수와 둘이 행복을 찾았고, 그 사람은 나보다 조금 늦게 행복의 결실을 맺는 것이라고 생각한다. 이왕 결정한 거면 잘 살았으면 좋겠다"고 응원했다.

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하지만 정작 자신을 당황하게 만든 것은 일라이의 재혼 소식이 아닌 황당한 가짜뉴스였다고 털어놨다.

지연수는 "유튜브를 보다 보니까 내가 재혼했다는 이야기가 있더라"며 "심지어 다섯 살 어린 치과의사와 재혼해서 딸까지 낳았다고 하더라"고 말했다.

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이어 "데려와 봐. 지금 그 남자 어디 있냐"며 "나도 못 만나본 다섯 살 어린 치과의사가 도대체 누구냐"고 황당함을 드러내 웃음을 자아냈다.

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그는 "내 삶과 전혀 관련 없는 일들이 실제로 일어난 것처럼 나오더라"며 "그런 유튜브나 가짜뉴스와는 거리를 둬야겠다고 느꼈다"고 밝혔다.

또한 재혼 계획에 대해서는 "재혼 생각이 전혀 없는 것은 아니다"라면서도 "아무도 안 만나겠다는 건 아니지만 아무나 만나고 싶지도 않다"고 말했다.

특히 "민수 아빠가 마지막 썸과 연애, 결혼, 이혼의 마지막 남자였다"며 "그 이후 연락처를 교환한 사람도 단 한 명도 없다. 그럴 여유도 시간도 없었다"고 털어놨다.

이어 이상형을 묻는 질문에는 "군필에 고졸, 술 안 먹는 남자"라고 답해 폭소를 유발했다.

narusi@sportschosun.com