'환연2' 이나연, ADHD 약 부작용 토로 "심장 너무 뛰어..잠도 쏟아져"

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[스포츠조선 정유나 기자] '환승연애2' 이나연이 ADHD 약을 복용하며 겪고 있는 솔직한 변화를 털어놨다.

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22일 이나연의 유튜브 채널에는 '하루 중 얼마나 나를 위해 사나요?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

앞서 ADHD 약을 복용 중이라고 밝힌 이나연은 이날 영상에서도 약을 챙겨 먹는 모습을 공개했다.

이나연은 "요즘 계속 힘들다고 말씀드리지 않았느냐"며 "원래 성향 자체가 더 발전하고 싶고 정돈된 삶을 살고 싶은데 몸이 따라주지 않는다는 느낌이 들었다. 그로 인한 스트레스가 굉장히 컸다"고 털어놨다.

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이어 "실제로 책임져야 할 일도 많다 보니 감당하기 벅차 약을 먹기 시작했다"며 "다만 아직은 약이 나와 잘 맞지 않는 것 같다. 처음 복용했을 때는 심장이 너무 뛰었고, 지금은 너무 졸리다"고 말했다.

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그러면서 "약을 먹으면 확실히 차분해지긴 한다"며 "어쨌든 좋아지기 위해 노력하고 있다"고 덧붙였다.

한편 이나연 남희두는 2018년부터 연인관계를 시작해 위기를 겪다 2022년 티빙 오리지널 '환승연애2'에 출연하며 재회, 현재까지 공개연애 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com