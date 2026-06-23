'육아 중 졸도' 지소연, 결국 홀로 떠났다..눈물 고백 "많이 지쳤다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 세 아이 육아 중 돌연 졸도해 충격을 안겼던 배우 지소연이 건강 회복과 휴식을 위해 홀로 뉴욕으로 여행을 떠났다.

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지소연은 22일 뉴욕으로 여행을 간다고 전했다. 그는 "사실 이번 여행은 계획에 없었던 여행"이라며 "몇 주 전 갑자기 쓰러진 이후 몸과 마음이 생각보다 많이 지쳐 있었다는 걸 알게 됐다. 그동안 괜찮다고 생각하며 육아와 일을 쉼 없이 이어왔던 것 같다"고 전했다.

이어 "하엘이, 도하, 레하 세 아이를 키우며 하루하루 정신없이 지내다 보니 정작 저 자신을 돌볼 시간은 없었다"며 "이번에는 남편이 '걱정하지 말고 다녀와. 이번만큼은 좀 쉬고 와'라며 등을 떠밀어 줬다"고 설명했다.

또한 "아이들과 떨어지는 것이 쉽지는 않지만 엄마도 건강해야 오래 웃을 수 있다고 생각했다"며 "오랜만에 죄책감은 잠시 내려놓고 아무 계획 없이 천천히 걷고, 잘 먹고, 잘 자면서 저 자신을 회복하는 시간을 보내려 한다"고 덧붙였다.

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마지막으로 지소연은 "늘 열심히 달리기만 했던 저에게 주는 작은 선물 같은 시간"이라고 이번 여행의 의미를 전했다.

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함께 공개된 영상에는 기내에서의 모습도 담겼다. 그는 일등석 탑승이 처음이라고 밝히며 캐비어를 맛본 뒤 "한입 베어 먹는 순간 여러 생각이 스쳐 지나가며 이유는 정확히 모르겠지만 울컥하고 눈물이 핑 돌았다"고 털어놨다. 이어 복잡한 감정이 교차하는 듯한 모습으로 눈길을 끌었다.

한편 지소연은 2017년 배우 송재희와 결혼했으며, 2023년 첫 딸에 이어 지난해 9월 쌍둥이 남매를 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com