"'이상순♥' 이효리도 대리만족"…'연애전쟁', 연프 패러다임 바꿀 '진짜'의 등판[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 듣도 보도 못한 연애 예능이 온다.

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23일 오전 10시 JTBC '연애전쟁' 온라인 제작발표회가 열렸다. '연애전쟁'은 이효리 서장훈 김희철이 이별 직전 커플들을 만나 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.

권해봄CP는 "'연애전쟁'은 기본적으로 연애 예능이다. 보통 연프라 하면 남녀가 만나는 설렘의 순간을 담는데 우리는 정반대로 생각해봤다. 연애가 꼭 달콤하고 행복하기만 한게 아니라 감정의 소용돌이가 일지 않나. 그래서 우리는 어떤 한 커플이 만나게 된 역사가 드라마처럼 펼쳐지며 왜 갈등을 겪게 됐는지 통찰과 혜안을 가진 세 MC가 함께 문제를 들여다 보며 솔루션을 찾아보고 협상도 하고 마지막에 이 커플이 만날지 안만날지 프로그램 내에서 결판을 내보는 프로그램"이라고 소개했다.

이어 "기획을 하며 제일 먼저 떠올린 게 이효리 서장훈이었다. 커플들이 인생이나 사랑에 대해 누구의 조언을 듣고 싶을까 했을 때 말 한마디가 명언이 되는 이효리, '이혼숙려캠프'나 '물어보살'에서 활동한 서장훈이지 않나. 굉장히 오랫동안 설득했다. 그 후 빠진 조각이 있다고 느껴졌을 때 김희철이 제일 먼저 떠올랐다. 프로그램에 건강하고 재미를 주는 균열을 만들어낸다. 토론의 깊이도 김희철이 도와주고 있다. 세 분의 조합이 첫 촬영부터 자연스럽고 좋았다"라고 덧붙였다.

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출연자 보호 문제에 대한 입장도 전했다. 권CP는 "최대한 누군가를 가해자, 피해자로 모는 걸 지양하고 있다. 편집 과정에서도 자극적인 컷만 떼어 빌런으로 소구시키기 보다는 남녀 양측의 입장을 충분히 보여주고 사건의 맥락과 배경을 함께 보여주며 충분히 공감하고 같이 즐길 수 있도록 하는 것에 중점을 뒀다. 요즘은 프로그램에 진짜가 담겨야 한다고 생각한다. '코미디 리벤지'나 '코미디 로얄'에서는 코미디언의 진심을 보여주고 싶었다면 이번엔 진짜 연애의 민낯을 생생하게 보여드리고 싶다"고 강조했다.

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박은영PD는 "세 MC분들이 남의 편이면 무서울 수 있지만 내 편이면 든든한 분들이다. 이분들이 내 편을 들어주는 걸 보며 대리만족을 느끼실 수 있을 것"이라며 "사실 세 분 다 공격적일 줄 알았는데 서장훈은 이효리에게 당하는 반전 이미지가 많이 나온 것 같다. 이효리는 센 언니 이미지가 있는데 엉뚱하고 기발한 조언을 많이 해주더라. 김희철은 이효리 서장훈 사이에서 중재자 같은 모습을 보여주고 가장 따뜻하고 공감되는 말을 해주더라"라고 설명했다.

이상순과 13년째 연예계 대표 잉꼬부부로 살아가고 있는 이효리는 "나는 헤어지라는 말을 많이 한다. 연애를 끊었지만 다양한 소모적인 연애를 해본 적도 있기 때문에 헤어지는 것에 두려움을 갖지 말고 헤어지는 것도 방법이라고 하는 편이다. 우리가 헤어지라고 하든말든 결국 자기들 마음대로 하기 때문에 우리는 그냥 우리 생각을 얘기하는 편이다. 누구나 연애를 해봤기 때문에 공감하며 볼 수 있을 것 같다. 시작은 연애 얘기지만 결국은 예의, 매너 같은 사람 사는 얘기라 전세대가 공감할 수 있을 거다. 유명해지고 싶어서 나오는 거 아닌가 하는 선입견이 있었는데 실제로 녹화해 보니까 고민을 갖고 오고 우리 조언을 듣고 진짜 헤어진 커플도 있다. 진짜라 재미있게 하고 있다. 나는 이제 연애를 할 수 없으니 대리만족하고 있기도 하다. 난 원래 착한 사람은 아니다. 연애 프로는 처음이지만 나이가 들어서인지 나대로 편하게 얘기하고 살아야겠다는 생각을 하던 찰나에 이 프로그램을 만나 어린 친구들에게 날 선 말도 하고 못된 말도 한다. 저희가 전문가는 아니니까 정답이 사실 없기 때문에 아무 말이나 하는 거다"라고 말했다.

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서장훈은 "이효리 김희철과 같이 하게 돼서 영광이다. 최대한 한쪽 입장을 대변하려 하는데 기본적인 성향이 어디 안가기 때문에 결국 화도 내고 하게 되긴 하더라. 젊은 분들이기 ??문에 더 공감하고 따뜻한 면모를 보여 드리려 노력 중이다. 연애 관계에 있는 커플들이기 때문에 조금은 편하게 얘기할 수 있고, 당사자들이 직접 본인들의 모습을 보고 우리 조언을 듣고 본인들이 반성하고 성장할 수 있는 기회가 되고 우리도 시청자분들도 똑같은 감정을 느끼실 것 같다"라고 전했다.

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김희철은 "나의 지난 날들을 반성하게 됐다. 서로에게 못하는 모습을 보면서 저는 어떤 여자에게 좋은 남자친구였는가 거울치료가 됐다. 조언을 해줘야 하는 입장인데 보고 반성하고, 미래에 또 연애하게 된다면 이렇게 하지 말아야지 하는 걸 배운다"고 너스레를 떨었다.

스케줄 문제로 '아는형님'에서 하차한 뒤 '연애전쟁'에 출연하게 된 것에 대해서는 "'아는형님'은 저에게도 소중한 프로그램이다. 그런데 어느 순간 내 모습이 프로답지 못하다고 느껴졌다. 다행히 '아는형님'도 많이 응원해주시고 김신영이 잘 해주고 있다"라고 답했다.

서로의 호흡에 대해 이효리는 "서장훈을 좋아했지만 같이 프로그램을 해본 적도 없었고 나는 센 포지션이라 고민했는데 막상 만나보니 의외로 부드럽더라. 생각보다 제 얘기도 잘 들어주고 뭐라고 하면 깨갱도 해주시고 호흡이 잘 맞는다는 생각을 했다. 서장훈과 둘이 했으면 약간 서먹할 뻔 했는데 김희철이 우리를 잘 융합시켜주고 재밌게 해준다"고, 서장훈은 "이런 얘기를 아무나 하기 쉽지 않은데 시원시원하고 솔직하고 재밌고 여러가지를 다 보여줘서 나도 놀랐다"고, 김희철은 "서장훈에게 전화가 와서 같이 프로그램을 하자고 하더라. 나는 서장훈을 워낙 좋아하고 핑클 이효리 안 좋아하는 사람이 어디있나. 그래서 한다고 했다. 서장훈은 국보급 센터라는 걸 알지만 이효리는 정말 이효리더라. 연예인 이미지 관리 없이 너무 과감하다"라고 칭찬했다.

'연애전쟁'은 23일 오후 8시 50분 첫 방송된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com