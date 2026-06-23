'47세 최고령 산모' 한다감 "임신후 3kg만 찐 비결=천연 위고비 샌드위치" 레시피 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한다감이 자신만의 건강 관리 비법으로 '샌드위치 식단'을 공개하며 눈길을 끌었다.

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23일 한다감은 자신의 SNS를 통해 "한다감의 관리 비법 22번째!! 현재 체중이 지금까지 3kg만 증가하고 있다고 기사가 나간 후로 많은 분들이 도대체 뭘 드시냐고 물어봐요~^^ 저 아주 잘 챙겨 먹고 있는데 말이죠. ㅋ 고기와 샐러드 식단이 지겨워서 요즘 제가 반해버린 식단"이라며 직접 만든 건강 샌드위치 레시피를 공개했다.

영상 속 한다감은 간단하면서도 영양을 고려한 샌드위치 만드는 과정을 직접 설명했다. 그는 "아보카도와 삶은 달걀을 잘 으깨주고 후추 조금 넣는다"며 "빵은 치아바타를 사용했다. 바질 페스토를 바르고, 아삭한 식감을 위해 토마토와 오이를 넣었다"고 밝혔다.

이어 완성된 샌드위치를 맛본 그는 만족감을 드러내며 "너무너무 간단하고 상큼하고 맛있다. 계란과 아보카도 조합으로 천연 위고비를 먹는 느낌"이라고 표현했다. 또한 "혈당 스파이크도 잡아주고 간식 생각도 안 나고 건강에도 너무 좋아서 저절로 체중 조절이 된다"고 설명했다.

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한다감은 다이어트와 식단 관리에 고민하는 이들을 향해 "요즘 식단이 지겹고 다이어트 해야 하시는 분들, 한번 드셔보셔라. 아주 맛있다"고 추천했다. 이어 "약간의 단맛을 원하시면 알룰로스를 살짝 넣으면 된다"며 자신만의 꿀팁도 덧붙였다.

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한편 한다감은 최근 임신 사실을 공개하며 큰 화제를 모았다. 특히 47세라는 나이에 건강하게 임신에 성공했다는 소식이 전해지면서 많은 축하를 받았다.

그는 현재 KBS2 예능 프로그램 슈퍼맨이 돌아왔다를 통해 임신 과정과 출산 준비 과정을 공개하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com