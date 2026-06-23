넥슨, 민관 협력 게임 투자 펀드 출범…AI 시대 IP 발굴

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넥슨이 국내 게임 스타트업 투자에 본격적으로 나선다.

단순한 퍼블리싱을 넘어 초기 개발사들의 자금난을 해소하고, 차세대 글로벌 IP를 발굴하는 생태계 투자자로 역할을 확대하겠다는 구상이다. 넥슨은 향후 5년간 총 2500억 원 규모의 장기 투자 프로그램을 가동한다고 23일 밝혔다. 투자 대상은 시드(Seed) 단계부터 시리즈(Series) A 단계까지의 초기 게임 개발사다.

이를 위해 넥슨은 투자 전문 법인 '넥슨파트너스'를 설립하고, 게임 전문 벤처캐피털 코나벤처파트너스와 함께 1200억 원 규모의 '코나 글로벌 IP 투자조합'을 출범시켰다. 이 펀드에는 문화체육관광부 IP 계정의 모태펀드 자금 600억 원이 포함돼 민간 자본과 정책 자금이 결합된 민관 협력 모델로 운영된다.

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이번 프로젝트의 가장 큰 특징은 특정 퍼블리싱 계약을 전제로 하지 않는다는 점이라고 할 수 있다. 넥슨은 직접 서비스하지 않는 게임 IP에도 투자할 수 있는 개방형 구조를 채택했다. 초기 단계 투자 이후에는 넥슨이 약 1300억 원 규모의 후속 자금을 투입해 성장 가능성이 높은 개발사들의 스케일업을 지원할 계획이라고 강조했다.

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넥슨은 이번 투자를 AI 전환기와 맞물린 미래 성장 전략으로 보고 있다. 스마트폰 등장 이후 새로운 게임사들이 대거 성장했던 것처럼 AI 시대에도 혁신적인 게임 IP와 개발사가 등장할 것으로 판단하고 있다는 설명이다.

투자 대상은 글로벌 시장 확장 가능성을 갖춘 게임 IP뿐 아니라 AI 등 신기술을 활용한 차세대 콘텐츠 개발사까지 포함한다. 특히 넥슨은 게임의 범위를 넓게 해석해 '게임화된 AI'와 같은 새로운 형태의 콘텐츠에도 투자 가능성을 열어뒀다.

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이번 프로젝트는 넥슨이 과거 운영했던 스타트업 지원 프로그램 '넥슨앤파트너즈센터(NPC)'의 연장선에 있다. 넥슨은 기존 지원 철학을 계승하면서 투자 규모와 지원 범위를 대폭 확대해 국내 게임 산업의 성장 기반을 넓혀 나간다는 계획이다.

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이정헌 넥슨파트너스 대표(넥슨 일본법인 대표 겸임)는 "최근 국내 초기 게임 개발 시장은 투자 심리 위축으로 유망 개발사들조차 자금 조달에 어려움을 겪고 있다"며 "민관 협력을 통해 초기 투자 공백을 해소하고 AI 전환기 속에서 새로운 글로벌 IP가 탄생할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com