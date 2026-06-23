신예은, 와이어만 달고 바다로 추락.."안 무서웠냐고? 무술팀 믿음 있었다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 신예은이 드라마 촬영 비하인드를 공개하며 프로페셔널한 면모를 드러냈다.

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22일 신예은은 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가지며 "닥터섬보이 무물"이라는 글과 함께 질의응답을 진행했다.

한 팬이 "촬영 장소가 어디냐"고 묻자 신예은은 "아름답고 아름다웠던 가조도였습니다"라고 답하며 촬영 당시의 기억을 전했다.

이어 배 위에서 진행된 촬영 환경에 대한 질문도 이어졌다. "배 멀미는 괜찮으셨냐"는 물음에 신예은은 "공복에는 조금 멀미하긴 하는데 저는 괜찮다. 현장에는 멀미약이 항상 구비돼 있다"고 답하며 비교적 담담한 모습을 보였다. 또 "촬영 중 제일 맛있던 음식"으로는 다금바리를 꼽아 눈길을 끌었다.

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위험한 액션 장면에 대한 질문도 이어졌다. 한 팬이 "1화에서 배 위에서 뒤로 넘어지는 장면을 보고 깜짝 놀랐다. 안 무서웠냐"고 묻자 신예은은 "무술팀에서 지켜주실 거라는 큰 믿음이 있었다"고 답하며 현장에 대한 신뢰를 드러냈다.

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함께 공개된 영상 속 신예은은 와이어 하나에 몸을 의지한 채 배 위에서 바다로 떨어지는 장면을 직접 소화하고 있어 눈길을 끌었다. 짧은 순간에도 집중력을 잃지 않고 촬영에 임하는 모습에서 배우로서의 책임감과 프로페셔널한 태도가 고스란히 전해진다.

한편 신예은 NA 월화드라마 '닥터 섬보이'(극본 김지수, 연출 이명우)에 출연 중이다. 지난 1일 첫 방송된 '닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 편동도에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱 분)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은 분)가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com