게임 밖으로 나온 '에픽세븐'과 '카제나'…스마일게이트 팝업 스토어 운영

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스마일게이트가 대표 게임 IP를 활용한 오프라인 공간을 마련하고 이용자들과의 접점 확대에 나선다.

스마일게이트는 오는 26일부터 서울 금천구 마리오아울렛 1관 5층 'MGM IP UNIVERSE'에서 '스마일게이트 팝업 스토어'를 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업 스토어에서는 모바일 턴제 RPG '에픽세븐'과 다크 판타지 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어(카제나)'의 다양한 굿즈를 만나볼 수 있다. '에픽세븐' 아트북과 아크릴 디오라마, 보조배터리, 머그컵 세트는 물론 '카제나' 아크릴 스탠드와 키링, 장패드, 티셔츠, 캔뱃지 세트 등 다양한 상품이 판매된다.

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특히 마리오아울렛 팝업 스토어에서만 구매할 수 있는 한정 굿즈도 처음 공개될 예정이다. 현장에는 두 게임을 테마로 한 포토존도 마련된다. 방문객들은 인증샷 이벤트에 참여해 캔뱃지 제작 체험 프로그램을 즐길 수 있으며, 일정 금액 이상 상품 구매 시 포토카드와 A4 클리어 파일 등 한정 굿즈도 받을 수 있다.

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게임과 연계한 이벤트도 진행된다. 방문객들에게는 게임 아이템 쿠폰이 제공되며, 온오프라인을 연계한 다양한 참여 프로그램도 운영될 예정이다. 이번 팝업 스토어는 오는 9월 25일까지 약 3개월간 운영된다. 스마일게이트는 게임 서비스에 그치지 않고 굿즈와 체험형 콘텐츠를 통해 IP를 확장하며 이용자들과의 접점을 넓혀간다는 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com