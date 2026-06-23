韓의 존 시나 열일한다..'참교육' 흥행 터진 김무열, 차기작도 넷플릭스行 '퍼스트 닥터' 출연

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[스포츠조선 조지영 기자] 한국의 존 시나로 등극한 배우 김무열이 곧바로 차기작 '퍼스트 닥터'(김민석 극본, 홍종찬 연출)으로 컴백한다.

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넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권보호국 감독관 나화진으로 맹활약하며 글로벌 영향력을 확대하고 있는 김무열. 그의 열연으로 '참교육'은 공개 이후 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 1위를 기록했고, 대한민국을 포함해 일본, 싱가포르 등 46개국에서 1위에 오르는 등 연이어 흥행 지표를 경신하고 있다. 이렇듯 극을 견인한 김무열에게도 전세계적인 관심이 쏟아지고 있는 가운데, 그가 새 넷플릭스 시리즈 '퍼스트 닥터' 출연까지 확정 지으며 새로운 연기 변신을 예고해 대중의 기대가 더욱 커지고 있다.

김무열이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '퍼스트 닥터'는 벼랑 끝에 몰린 의사 허지완(정려원)과 존폐의 기로에 선 소아외과, 가장 여린 생명을 마주하는 삶의 최전선에서 벌어지는 숨 가쁜 이야기를 그린다.

극 중 김무열은 연화대 병원 마취통증의학과 교수 '배수월' 역으로 분한다. 오래전부터 허지완과 알고 지낸 동료 의사인 그는 친근한 성격에 넉살까지 겸비한 인물이다. 김무열은 탄탄한 연기 내공과 캐릭터 소화력으로 연화대 병원에서 펼쳐지는 에피소드를 다채롭게 만들며 흥미를 높일 것으로 보인다. 정려원, 하윤경, 백현진, 김종수와 함께 '퍼스트 닥터'의 골든 라인업을 완성한 그의 특급 활약에 이목이 집중된다.

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이처럼 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 새로운 인생 캐릭터 '나화진'을 그려낸 김무열이 이번 '퍼스트 닥터'에서는 어떤 '배수월'의 모습을 그려낼지 시선이 쏠리고 있다.

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한편, 김무열이 출연하는 '퍼스트 닥터'는 넷플릭스에서 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com