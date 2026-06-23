장형우 교수, 급 '뼈말라' 된 연예인들에 일침 "살 못 빼다 갑자기? 결국 비만 주사"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장형우 교수가 최근 연예계에 불고 있는 '뼈말라' 열풍을 언급하며, 급격한 체중 감량 뒤에는 비만 치료제의 영향이 있다고 주장했다.

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최근 유튜브 채널 '닥터딩요'에는 '살이 쉽게 빠져 허무합니다. 비만주사 1년 6개월 후기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 심장혈관 흉부외과 전문의 장형우 교수가 출연했다. 이날 장 교수는 비만 치료제 위고비, 마운자로에 관해 이야기하던 중 "요새 갑자기 연예계에 이상한 현상이 있다. 이때껏 살 못 빼던 사람들이 갑자기 '건강하게 살 뺐다', '운동과 식이요법으로 살 뺐다'면서 갑자기 나타난다"고 말했다.

이어 "원래도 날씬했는데 '뼈말라'가 돼서 나타난다. 그러면 뻔한 거다. 왜 30년 동안 살 못 빼던 사람이 갑자기 이제 살이 빠지냐. 그게 다 결국에는 주사 맞고 뺐다는 거다"라고 주장했다.

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118kg 고도비만에서 38kg 감량에 성공한 장 교수는 과거 각종 다이어트와 위 절제 수술까지 받았지만, 다시 체중이 증가하는 현상을 겪었다고 털어놨다.

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그는 고도비만 환자가 생존과 건강을 위해 위고비, 마운자로 등 의학적 도움을 받는 것은 효과적인 치료 방법이라며, 고도비만을 개인의 의지 부족 문제로만 바라보는 사회적 시선에는 반대 입장을 드러냈다.

비만 치료제를 절대 사용해서는 안 되는 금기 대상에 대해서도 설명했다. 장 교수는 "갑상선 수질암 이력이 있거나 만성 췌장염의 이력이 있는 분, 2~3개월 이내에 임신을 계획하고 있는 경우, 임신 중이거나 수유 중인 경우는 절대적으로 금기가 된다"며 "갑상선 수질암과 일맥상통하는 것인데 다발성 내분비종양(MEN) 환자도 금기로 돼 있다"고 설명했다.

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이어 "맞으면 큰 문제가 생긴다고 확인이 됐다기보다는 문제가 생길 수도 있고, 확인되지 않았으니 금기하는 것을 권고한다는 것"이라고 덧붙였다.

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아울러 미용 목적으로 비만 치료제를 오남용하는 사례에 대해서는 우려를 표했다. 그는 정상 체중인 사람이 비만 치료제를 맞는 것에 대해 "'지팔지꼰'(자기 팔자를 자기가 꼰다)이라고 생각한다"고 지적했다.

그러면서 "부작용을 호소하면서 약 자체를 비난하는 것은 맞지 않다고 본다"며 "주사를 맞고 효과를 봤다면 '축하한다'고 말해줄 수 있다"고 말했다.