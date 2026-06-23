소유, 최고 68kg 충격에 다이어트...20kg 감량 성공 후 "숟가락 안 썼다"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 소유가 20kg을 감량하게 된 계기를 솔직하게 털어놨다.

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22일 유튜브 채널 '소유기'에는 "인생 첫 68kg?? 소유 다이어트 계기"라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

영상 속 소유는 "운동도 하고 많이 먹으니까 숫자에 놀랐다. 딱 올라갔는데 68kg이어서 바로 다음 날 다이어트를 시작했다"라고 밝혔다. 소유는 최근 68kg에서 48kg까지 총 20kg 감량에 성공해 화제를 모았다.

그는 "내 힙 사이즈도 너무 마음에 들었다. 당연히 힙이 생기면 어쩔 수 없이 허벅지가 두꺼워 진다"라면서도 "그래도 68kg은 좀 아니지 않나. 68kg 보고 '바로 운동을 시작해야겠다'면서 식단도 바로 들어갔다"라고 예상보다 늘어난 체중에 충격받고 다이어트를 하게 된 사실을 털어놨다.

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이어 꾸준한 자기관리 비결도 공개했다. 소유는 "나도 운동하기 싫은 날 되게 많다"라면서 "일단 운동복부터 입어라. 그러면 나가진다"라고 말했다. 이어 자신을 "게으른 완벽주의자 스타일"이라고 표현해 공감을 자아냈다.

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자신만의 다이어트 꿀팁도 공개했다. 소유는 "다이어트하고 싶다면 오래 씹어라. 나는 숟가락 잘 안 쓴다"라고 밝혔다. 이어 "원래 입안 가득 먹는 걸 정말 좋아하지만 다 참는 것"이라며 "어떻게 힘들게 뺐는데"라고 웃으며 말해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com