'검은사막 모바일', 리마스터 마무리…7월 하이델 연회 개최

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펄어비스가 '검은사막 모바일'의 대규모 리마스터 프로젝트를 마무리하고 다음 청사진 공개를 준비한다.

펄어비스는 '검은사막 모바일 2026 하이델 연회'를 오는 7월 11일 개최한다고 23일 밝혔다. 행사는 공식 유튜브와 치지직 채널을 통해 전세계 이용자들에게 생중계될 예정이다. 하이델 연회에서는 향후 업데이트 계획과 개발 방향성이 공개된다. 특히 올해 진행된 리마스터 업데이트 이후 '검은사막 모바일'의 새로운 비전이 제시될 것으로 기대된다.

'검은사막 모바일'은 지난 3월부터 그래픽 리마스터를 시작으로 클래스 리마스터와 이펙트 리마스터를 순차적으로 적용하며 게임 전반의 변화를 추진해왔다.

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최근 진행된 클래스 리마스터에서는 '계승'과 '각성'으로 나뉘어 있던 50여 종의 클래스를 30개 초월 클래스로 재편했다. 이용자들은 전투 상황에 따라 새로운 기술 조합을 선택할 수 있으며, 신규 시스템인 '기술 비전'을 활용해 더욱 다양한 전투 전략을 구사할 수 있게 됐다.

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이펙트 리마스터도 함께 완료됐다. PC 클라이언트에는 '최고' 품질 옵션이 추가돼 더욱 화려하고 강화된 전투 효과를 경험할 수 있다. 펄어비스는 리마스터 완료를 기념해 클래스 변경 무한 지원 이벤트를 오는 7월 7일까지 진행한다. 또 초월 업데이트 기념 특별 쿠폰을 지급해 클래스 변경 선택 상자와 기술 비전 관련 아이템 등 다양한 보상을 제공한다.

이번 하이델 연회는 리마스터 이후 '검은사막 모바일'의 방향성을 확인할 수 있는 자리가 될 예정이다. 매년 하이델 연회가 대형 업데이트와 주요 콘텐츠 공개의 무대로 활용돼 온 만큼 이용자들의 관심도 높아지고 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com