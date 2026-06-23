김희철 "여자친구에 무릎 꿇으라고 해, 안 해도 알아서 꿇더라" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] '연애전쟁' 김희철이 파격 발언으로 스튜디오를 뒤집었다.

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23일 방송된 JTBC '연애전쟁'에서는 연애 성향을 분석하는 MC들의 모습이 담겼다.

'연애전쟁' MC들은 헤어지기 직전의 커플들의 신청을 받아 각자 입장을 대변해 대신 싸우고 협상해줘야 한다. 이날의 특별 게스트는 유리. 유리는 "'이숙캠' 보면서도 같이 욕했는데 그것보다 순한맛인 거 같다"고 출연 이유를 밝혔다. 이에 이효리는 "연애할 때 더 불같이 싸운 거 같다. 약간 뵈는 게 없을 때라 더 전쟁일 수도 있다"고 밝혔다.

김희철은 이효리에 대해 "아이돌 연애의 교과서"라고 밝혔고 유리 역시 "다양하고 다채롭게"라고 거들었다. 이에 이효리는 "신분 세탁했으니까 조용히 해달라"라고 경고해 웃음을 안겼다.

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협상을 앞두고 네 사람은 연애 MBTI 검사를 해봤다. 김희철의 결과는 독재자 형이었다. 이에 MC들은 "여자친구한테 빌라고 한 적 없냐", "여자친구에 '무릎 꿇어'라고 한 적 있냐"고 몰아갔고 김희철은 "그건 다 하지 않냐"고 말해 모두를 놀라게 했다. 이효리와 유리가 "누가 그러냐"고 반발하자 김희철은 "무릎을 꿇으라고 안 해도 무릎을 알아서 꿇지 않냐"고 또 한 번 파격 발언을 했다.

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당황한 김희철에 서장훈은 "김희철이 사실 누구에게도 주눅들지 않는데 효리 앞에서는 약간 쫀다"고 밝혔고 유리는 "언니가 맞는 말만 해서 그렇다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com