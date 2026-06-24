최유정, '음원 1위' 아이오아이 수익 분배 현실..."많이 떼고 남는 거 가져"

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[스포츠조선 정안지 기자] 아이오아이 멤버 최유정이 그룹 정산과 데뷔 10년 차의 현실 수입에 대해 솔직하게 털어놨다.

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23일 유튜브 채널 '인생84'에는 "최유정과 함께"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 최유정은 "어머니에게 용돈 드리냐"는 질문에 "자주는 못 드리지만 드릴 수 있을 땐 드린다"라고 답했다. 이어 "정산받고 하면 이제 곧 드릴 거다"라면서 "어제 엄마 만나서 '이번 앨범 잘할 수 있을 것 같다'고 했더니 '친하게 지내자'라고 하시더라"고 말해 웃음을 안겼다.

데뷔 10년 차가 된 그는 수입에 대한 질문에 솔직한 입장을 밝혔다. 그는 수입 관련 질문에 "진짜 엄청 잘되지 않은 이상 수익이 나기 쉽지 않다"라고 솔직하게 말했다.

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이에 기안84는 "너 잘되지 않았냐. '프로듀스101'에서 3등 했고 솔로 앨범 내고 뮤지컬도 하지 않았느냐"라면서 "'프로듀스'가 국민 프로여서 아이돌 좋아하는 사람만 보는 느낌이 아니었다"라면서 당시 '프로듀스101'의 높은 인기를 언급했다.

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최근 10년 만에 재결합한 아이오아이는 신곡 '갑자기'를 발표해 음원 순위 1위를 기록하며 다시 한 번 화제를 모았다.

최유정은 "서바이벌 그룹이라 순위가 있다. 당시 1위가 소미, 2위 세정, 3위가 유정이지 않았나. 지금 음원 1위니까 '전소미 했다'라고 한다"라며 웃었다.

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이때 기안84는 "수익 1억 나면 유정이는 얼마나 가져가냐"라며 직접적으로 물었고, 최유정은 "아무래도 많이 뗀다. 각자 회사들이 있고 멤버들이 있다. 나는 남는 거 가져간다"라고 현실적인 구조를 설명했다.

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이를 들은 기안84는 "남는 게 있어야 유정이도 신이 나서 할 거 아니냐"라고 하자, 최유정은 "그러다 보면 못 모이게 된다. 재결합이 2번 무산이 됐다"라면서 힘들게 성사된 재결합인 만큼 수익보다 팀 활동의 의미가 더 크다는 취지의 발언으로 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com