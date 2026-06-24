'월드컵 중계' 전현무, '고액 출연료설' 오해였다.."아나운서 시절 수준으로 받아"

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[스포츠조선 이게은기자] "높은 출연료 때문? 절대 아니다." 방송인 전현무가 KBS 북중미 월드컵 중계를 맡게 된 이유를 솔직하게 밝혔다.

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23일 '여의도 육퇴클럽' 유튜브 채널에는 '엄영자, 월드컵 중계진 털고 왔습니다?! (feat.전현무,이영표,남현종)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

전현무는 "좋은 기회를 주셔서 갑자기 월드컵 중계를 하게 됐다"라고 말했고, 엄지인은 "방송도 그렇게 많고 돈을 그렇게 잘 버는데... 돈을 많이 받았나?"라고 물었다. 전현무는 "줬겠나. 오랜만에 아나운서로 돌아간 느낌의 출연료를 받고 있다"라며 높은 출연료를 받고 중계를 하는 게 아니라고 강조했다.

엄지인은 "고정 프로그램만 10개가 넘는데 다 정리하고 가면 얼마나 손해냐"라고 덧붙였고 전현무는 "정리했다기보다, 중계를 하면서 소화할 수 없어 스케줄을 몰아놨다"라고 말했다.

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전현무는 "제가 돈을 많이 받았겠다, 딜이 있었겠다는 등 많은 오해가 있는데 그런 거 전혀 없다"라며 "우리나라 월드컵 라인업이 이렇게 좋은데 월드컵 붐이 일지 않는다. 이럴 수가 없다. (사람들은) 언제 누구랑 하는지도 모르고 롤도 모른다. 아무도 관심이 없다. 너무 안타깝다"라며 월드컵을 향한 국민적 관심도 하락 때문에 책임감을 가지고 나서게 된 것이라고 설명했다.

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joyjoy90@sportschosun.com