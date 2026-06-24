NCT마크, SM 떠나자마자 대형사고…'노예제 찬성' 남부연합기 티셔츠 논란 공식사과[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 NCT 출신 마크가 극우 논란에 머리를 숙였다.

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소속사 어퍼룸은 23일 "최근 공개된 사진에 등장한 빈티지 티셔츠로 많은 분들께 걱정과 불편함, 실망을 안겨드린 점에 대해 진심으로 사과 드린다"고 밝혔다.

이어 "해당 의상은 단순히 빈티지라는 이유로 선택됐다. 티셔츠에 표시된 상징이 지닌 역사적 의미와 민감성을 인지한 후 공식 콘텐츠에 노출되지 않도록 조치했음에도 해당 이미지가 외부에 공유되며 상징이 노출됐다"고 설명했다.

소속사 측은 "의도와 상관없이 더 큰 주의를 기울였어야 함을 인정한다. 이번 실수에 대한 모든 책임을 통감한다. 어퍼룸과 아티스트는 인종차별, 혐오, 차별 그리고 어떠한 형태의 배척이나 편협함에 단호히 반대한다. 이번 일로 많은 분들께 상처와 고통을 드린 점 깊이 사과한다"고 고개를 숙였다.

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또 어퍼룸은 "이번 일을 계기로 의상 선정과 콘텐츠 승인 과정에 대한 내부 검토 절차를 강화하겠다. 커뮤니티에서 전해준 우려와 피드백을 무겁게 받아들이고 있으며, 앞으로는 더 큰 책임감과 인식, 주의를 갖고 행동하겠다"고 약속했다.

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앞서 마크가 남부연합기가 그려진 티셔츠를 입고 찍은 사진이 공개돼 논란이 일었다.

남부연합은 1861년 노예제를 고수하며 합중국을 탈퇴한 미국 남부지역 11개 주가 결성한 국가다. 즉 남부연합기는 백인 우월주의와 인종차별의 상징물인 셈이다.

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마크는 2016년 NCT로 데뷔, NCT127과 NCT 드림 소속으로 활동했다. 그러나 지난 4월 SM엔터테인먼트와의 전속계약이 종료된 뒤 팀에서 탈퇴, 1인 기획사 어퍼룸을 설립하고 활동 중이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com