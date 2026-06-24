아옳이, 하이닉스에 1억 태우자마자 물렸다…마이너스 3000만원 손실 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 인플루언서 아옳이(본명 김민영)가 솔직한 투자 근황을 공개하며 웃픈 심경을 전했다.

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아옳이는 최근 자신의 SNS에 증권 계좌 화면을 캡처해 올리며 주식 투자 결과를 공개했다.

공개된 화면에는 총 평가금액 7517만4000원, 평가손실 3015만8358원, 수익률 -28.68%가 표시돼 있었다. 현재 평가금액과 손실 규모를 기준으로 보면 약 1억 원 가량을 투자한 것으로 추정된다.

아옳이는 "나 빼고 다 주식으로 돈 버는 것 같아서 어제 고심 끝에 하이닉스를 샀는데…"라고 적으며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "내 특기 : 주식 고점에 물리기"라고 덧붙여 특유의 유쾌한 입담으로 상황을 받아들였다.

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특히 약 3000만원이 넘는 평가손실이 기록된 계좌가 공개되자 누리꾼들의 관심도 쏠렸다. 댓글에는 "나만 그런 게 아니었구나", "하이닉스 주주들 다 공감할 듯", "웃프다", "그래도 장기적으로는 괜찮을 것" 등의 반응이 이어졌다.

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한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 유튜브와 SNS를 중심으로 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com