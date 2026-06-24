NCT 출신 마크, '인종차별 티셔츠' 논란에 즉각 사과..."역사적 의미 인지 못했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 NCT 출신 가수 마크가 남부연합기(Confederate Flag) 문양이 담긴 티셔츠 착용 논란에 대해 공식 사과했다.

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마크의 소속사인 어퍼룸은 23일 공식 SNS를 통해 장문의 입장문을 공개하며 최근 불거진 인종차별 논란에 대해 고개를 숙였다.

어퍼룸은 "최근 공개된 사진 속 빈티지 티셔츠와 관련해 많은 분들께 우려와 실망을 안겨드린 점을 진심으로 사과드린다"며 "해당 의상은 빈티지 패션 아이템으로 선택됐지만, 이후 티셔츠에 담긴 상징의 역사적 의미와 민감성을 인지하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "공식 콘텐츠에서는 해당 문양이 노출되지 않도록 조치했으나, 관련 이미지가 외부로 공유되면서 상징이 드러나게 됐다"며 "의도와 관계없이 보다 신중하게 검토했어야 할 사안이었다"고 인정했다.

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논란이 된 문양은 미국 남북전쟁 당시 남부연합을 상징하는 깃발이다. 남부연합은 노예제 유지를 주장하며 미국에서 분리 독립을 선언했던 세력으로, 현재 미국 사회에서는 백인우월주의와 인종차별의 상징으로 여겨지고 있다. 이 때문에 해당 문양이 담긴 의상을 착용한 연예인이나 유명 인사들이 과거에도 여러 차례 비판을 받은 바 있다.

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소속사는 "이번 실수에 대한 책임은 전적으로 회사와 아티스트에게 있다"며 "마크와 어퍼룸은 인종차별과 혐오, 차별 및 어떠한 형태의 불관용도 반대한다"고 강조했다.

또 "커뮤니티와 팬들이 제기한 우려를 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 같은 문제가 반복되지 않도록 의상 선정과 콘텐츠 검수 절차를 더욱 강화하겠다"고 약속했다.

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마지막으로 "상처를 받았거나 불쾌함을 느낀 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 "더 큰 책임감과 인식을 바탕으로 행동하겠다"고 덧붙였다.

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한편 마크는 2016년 NCT 멤버로 데뷔해 NCT 127과 NCT 드림 등에서 활동하며 글로벌 인기를 얻었다. 최근 SM엔터테인먼트와 전속계약을 마무리한 뒤 독립 레이블 어퍼룸을 설립하고 솔로 활동에 나서고 있다.

narusi@sportschosun.com