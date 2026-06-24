'극한직업' 케미 통했네..진선규X공명 '남편들', 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 영화 2위

넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회가 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 배우 진선규, 공명이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 영화 '남편들'(박규태 감독, TPS Company 제작)이 공개 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 영화 2위를 기록했다.

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'남편들'?이 공개 3일 만에 570만 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록하고, 대한민국을 포함해 칠레, 페루, 인도, 사우디아라비아, 태국, 베트남 등 총 30개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 글로벌 TOP 10 비영어 영화 2위에 등극해 웃음과 액션을 모두 갖춘 코미디 액션 영화로 전 세계 시청자들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

전 세계 시청자들은 "부담 없이 웃을 수 있는 영화를 찾고 있다면, 이 작품을 강력 추천한다!"(Reddit, Far_d***), "코미디란 장르가 소화하기 힘든데 모든 요소들이 착착 맞아떨어지는구나"(왓챠피디아, TK***), "맘 놓고 웃어도 됩니다!"?(네이버, vvid****), "순수 100% 코미디 영화"(X, Po*), "오랜만에 깔깔 웃으며 재밌게 본 영화"(네이버, sb33****) 등 마음껏 즐길 수 있는 '남편들'?만의 유쾌한 매력에 뜨거운 반응을 보이고 있다.

글로벌 매체 역시 "이색 듀오 컨셉에 대한 신선한 관점을 제시하는 영화. 처음부터 끝까지 강력한 재미를 선사하는 액션 코미디. 모든 캐릭터가 유머, 감동, 우정, 그리고 가족을 소중히 여기는 메시지에 더하며 영화를 완성한다"(Common Sense Media), "지루할 틈이 없는 액션 코미디"(But Why Tho?), "빠른 전개의 기발한 액션 코미디"?(WION) 등 호평을 전했다. 여기에 "진선규와 공명이 만들어내는 티격태격 케미스트리는 영화의 가장 큰 매력 포인트다"(IMDB, LetsRe****), "통쾌한 액션과 두 남자 주인공의 환상적인 케미, 마지막 깜짝 카메오까지 더해져 보는 재미를 선사한다."(Reddit, Tea***) "훌륭한 배우, 훌륭한 코미디"(왓챠피디아, a1**) "배우들의 케미와 코믹한 장면들이 영화의 매력을 더해주었고, 보는 내내 즐겁게 웃을 수 있었습니다."(키노라이츠, 새침한***) "가족들이랑 엄청 웃으며 봤어요!! 배우들 모두 매력이 넘칩니다!!"(네이버, cyan****) 라는 시청자들의 반응까지 더해지며 진선규, 공명, 김지석, 윤경호를 비롯한 배우들의 찰떡같은 호흡과 개성 넘치는 캐릭터들이 만들어낸 유쾌한 시너지 역시 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

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'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화다. 진선규, 공명, 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민이 출연했고 '육사오'의 박규태 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com