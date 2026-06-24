'독일' 다니엘 린데만, 2세 성별은 딸…젠더리빌 결과에 함박웃음

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 젠더리빌(성별 공개) 파티를 통해 2세의 성별을 공개하며 기쁜 마음을 드러냈다.

Advertisement

다니엘은 24일 자신의 SNS에 "저희도 젠더리빌을 해보았어요~ 과연 여러분의 예상은 맞으셨나요?"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 다니엘 부부가 설레는 마음으로 젠더리빌 이벤트를 진행하는 모습이 담겼다. 영상 속 다니엘은 분홍색 풍선을 들고 환한 미소를 짓고 있다. 테이블 위에는 성별 공개를 위한 장식이 놓여 있고 뒤편 화면에는 'Girl or Boy?'라는 문구가 띄워져 있어 기대감을 높였다.

이어 아내와 함께 풍선을 든 채 결과를 기다리던 다니엘은 성별이 딸인 것을 확인한 뒤 환하게 웃으며 행복한 표정을 감추지 못했다. 예비 부모가 된 두 사람의 설렘이 고스란히 전해졌다.

Advertisement

앞서 다니엘은 지난 23일 SNS를 통해 직접 임신 소식을 알린 바 있다. 그는 "여러분, 저 아빠가 됩니다"라며 아내가 준비한 깜짝 이벤트 영상을 공개했다. 외출 후 귀가한 다니엘은 임신 사실을 확인한 뒤 그대로 주저앉아 눈물을 흘렸고 아내를 꼭 안으며 벅찬 감정을 드러내 많은 축하를 받았다.

Advertisement

또 다니엘은 "아내가 임신 사실을 알리기 전날 귀여운 햄스터를 안고 집에 가는 꿈을 꿨다"며 태명을 '토리'로 지은 사연도 공개했다.

결혼 3년 만에 전해진 2세 소식에 팬들의 축하도 이어지고 있다. 누리꾼들은 "벌써 딸바보 예약", "토리야 건강하게 만나자", "다니엘 표정이 너무 행복해 보인다", "진심으로 축하한다" 등의 반응을 보였다.

Advertisement

한편 다니엘 린데만은 JTBC '비정상회담'을 통해 이름을 알렸다. '어서와 한국은 처음이지', '톡파원 25시' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약해왔다. 지난 2023년 한국인 비연예인 여성과 결혼했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com