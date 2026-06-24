허남준, 겸손한 로코 장인.."임지연 누나 덕 많이 봤다" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이게은기자] '로코 장인' 배우 허남준이 함께 열연했던 배우 임지연에게 고마움을 전했다.

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오늘(24일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 348회에는 허남준이 출연한다.

드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역을 맡아 단숨에 로코 장인으로 떠오른 대세 배우 허남준의 이야기도 만나볼 수 있다. 유재석은 허남준의 등장에 "훤하시네", "요즘 난리가 났다"며 뜨거운 인기를 언급하며 반가움을 감추지 못한다. 허남준은 가장 인기를 실감하는 순간으로 '유퀴즈' 출연을 꼽으며 섭외 이후 쌍둥이 동생과 지인들에게도 비밀로 했던 이유를 공개해 웃음을 자아낼 예정.

뿐만 아니라 인생 캐릭터 차세계를 완성한 비결을 비롯해 "누나 덕을 많이 봤다"며 파트너 임지연과의 찰떡 호흡까지 아낌없이 털어놓는다. "나랑 두근두근 하자", "예뻐용 합격이에용" 등 설렘을 유발한 명대사에 얽힌 이야기부터 본인의 애드리브로 탄생한 화제의 장면 비하인드, 매 작품마다 빠짐없이 등장하는 상탈 신의 비하인드도 공개될 예정이다.

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받아쓰기를 하다 배우의 꿈을 꾸게 된 특별한 계기부터 어디에서도 들을 수 없던 과거 이야기도 흥미를 더한다. 몸 만들기에 진심이었던 학창 시절 에피소드는 물론, 대학 동기가 남긴 화제의 댓글에 얽힌 진실, 실용음악과 입시를 준비하며 겪었던 반전의 비하인드까지 솔직하게 털어놓는다.

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또한 백화점 구두 매장부터 아파트 건설 현장까지 각종 아르바이트를 섭렵했던 이야기와 농사일을 도우며 자란 어린 시절의 추억, 이란성 쌍둥이 남동생과 가족을 향한 애틋한 마음까지 공개하며 인간 허남준의 진솔한 매력을 전한다. 배우 허남준의 다채로운 이야기는 본 방송에서 모두 확인할 수 있다.

한편 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com