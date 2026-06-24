'웰컴 투 수근스쿨' 미주 "아이들 정말 예뻐, 나중에 내 애는 얼마나 더 예쁠까 싶더라"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 러블리즈 멤버 겸 방송인 미주가 '웰컴 투 수근스쿨'을 통해 느낀 점을 이야기했다.

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미주는 24일 진행된 KBS2 새 예능프로그램 '웰컴 투 수근스쿨' 온라인 제작발표회에서 "원래부터 유치원 선생님이 저의 꿈이었다"면서 "아이들을 좋아한다"라고 했다.

'웰컴 투 수근스쿨'은 나이 차이만 무려 70살이 나는 어린이와 어르신이 한 교실에 모여 함께 수업하고, 세대 공감을 이뤄가는 두 달간의 여정이다. 의성군 각지에서 모인 열두 명의 학생이 세대차를 극복하고, '진정한 친구'가 될 수 있을지 기대를 모으고 있다.

이미주는 공감요정 선생님으로 활약을 펼칠 예정이다. 그는 "제가 유치원 선생님이 꿈이다 보니, 아이들과 좋은 추억을 쌓을 수 있을 것 같은 확신이 생겼다. 또 어르신들과 함께 하는 것도 재밌을 것 같아서 흔쾌히 참여했다"고 말했다.

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이어 프로그램을 통해 꿈을 이룬 소감을 묻자, 이미주는 "막상 해보니까 유치원 선생님들이 정말 존경스럽더라. 말도 조심하게 되고 책임감도 느껴졌다"며 "제가 아이들을 너무 좋아해서 계속 따라다녔다. 이 프로그램을 하면서 '이 아이들도 이렇게 예쁜데, 내 아이는 얼마나 예쁠까' 싶었다"고 답했다. 그러자 이수근이 "갑자기 2세 계획을 말씀하시는 거냐"고 농담스레 질문했고, 이미주는 "그냥 그런 생각이 들었다"고 웃으며 답했다.

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한편 KBS2 '웰컴 투 수근스쿨'은 25일 오후 10시 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com