KHS에이전시, 이영애·황정음→큐브 기획사 제휴…韓엔터 새 패러다임 제시

사진 제공=KHS에이전시

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[스포츠조선 안소윤 기자] 국내 최초 할리우드식 토털 탤런트 에이전시 KHS에이전시(이하 KHS)가 창립 1주년을 앞두고 각 분야를 대표하는 클라이언트 및 기업 파트너들과 전략적 협업 체계를 구축했다.

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KHS는 배우(이영애, 최명길, 황정음 등)와 가수(옥주현, 바다, 홍진영, 루나 등)뿐만 아니라, 감독(임순례, 이병헌, 손재곤), 작가(조윤영, 조명진), 전문가 셀럽(노희영, 고덕호, 올리비아) 등 폭넓은 라인업을 확보했다. 또한, 큐브엔터테인먼트, 케이플러스 등 국내 대표 엔터테인먼트 기업과도 파트너십을 맺으며 국내외 작품 영업 및 IP 가치 극대화를 위한 글로벌 비즈니스를 전개하고 있다.

아티스트를 넘어 'Public Figure'의 온전한 IP화

KHS의 차별점은 에이전시의 대상을 배우와 가수 등 전통적 아티스트에 한정하지 않는다는 점이다. KHS는 감독, 작가 등 크리에이터, 지식인, 전문가 셀럽, 인플루언서, 기업인 등 사회 전반의 'Public Figure'를 IP(지식재산권)로 인식한다. 이들의 글로벌 진출, 계약 협상, PR, 이미지 브랜딩, 리스크 매니지먼트 등 총체적인 전략 솔루션을 제공하여 개인의 커리어 가치와 수익을 극대화하는 '토털 에이전시 서비스'를 지향한다.

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기존 소속사와 상생하는 '투 트랙(Two-Track)' 에이전시 모델

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KHS가 제시하는 핵심 모델은 기존 매니지먼트사와 협업하는 '투 트랙' 구조다. 이는 기존 소속사의 역할을 대체하는 것이 아니라, 전문성을 분담해 시너지를 내는 방식이다. 실제로 배우 이영애의 경우, 1인 매니지먼트사가 일상적인 연예 활동과 현장 관리를 담당하고, KHS가 글로벌 진출 및 IP 사업, 이미지 및 리스크 관리 등 에이전시 영역을 전담하는 체계를 갖췄다. 소속사가 있는 아티스트라도 KHS와 별도 계약을 통해 글로벌 비즈니스, 계약 및 IP 관리 등 전문적인 지원을 받을 수 있다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.

글로벌 네트워크를 통한 비즈니스 허브 역할 수행

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기업 클라이언트를 위한 서비스도 적극적이다. KHS는 국내 대표 엔터테인먼트 회사인 큐브엔터테인먼트·케이플러스를 비롯해 다양한 매니지먼트사, 제작사, 브랜드사 등을 클라이언트로 영입하고 있다. 이들과의 협업은 물론 보유한 글로벌 에이전시 및 엔터사 네트워크를 바탕으로 클라이언트의 해외 진출, 글로벌 캠페인, IP 기반 콘텐츠 개발 등 다양한 사업 기회를 연결하는 허브 역할을 수행한다.

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강호성 대표 "상생형 에이전시 모델로 K-엔터의 글로벌 표준 세울 것"

CJ ENM 대표이사 및 엔터테인먼트 전문 변호사 출신 강호성 KHS 대표는 "KHS는 기존 매니지먼트사와 경쟁이 아닌, 각자의 전문성을 결합해 클라이언트의 가치를 극대화하는 상생형 협업 모델을 지향한다"고 강조했다.

이어 "배우, 가수, 감독, 작가, 기업인, 지식인 등 다양한 분야의 공인들이 국내외 시장에서 전략적으로 활동할 수 있도록 토털 에이전시 시스템을 구축할 것"이라며, "국내외 전문 네트워크를 연결해 K-콘텐츠와 K-탤런트의 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 글로벌 시장에서 통용되는 표준 협업 시스템을 정착시키겠다"고 포부를 밝혔다.

KHS는 향후 아티스트, 크리에이터, 전문가 셀럽 및 기업 파트너와의 협업을 전방위적으로 확대할 계획이다. 이를 통해 글로벌 탤런트 에이전시들과 어깨를 나란히 하며 독보적인 '토털 탤런트 에이전시' 모델을 공고히 할 예정으로, K-엔터테인먼트 시장의 새로운 성장을 견인할 KHS의 행보에 업계의 이목이 쏠리고 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com