블랙핑크 리사, ♥재벌 남친과 진짜 결별? 열애설 3년만에 갑자기 "사생활 질문 자제 요청"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 리사가 n번째 열애설에 휘말렸다.

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미국 패션 매거진 베니티페어는 23일(현지시각) 여름호 커버 스토리 '더 라이프 오브 어 K팝 쇼걸'을 공개했다.

베니티페어는 리사의 삶을 조명하는 이번 특집을 통해 "리사와 프레데릭 아르노가 이제는 이별한 것으로 보인다"고 밝혔다. 인터뷰 진행에 앞서 리사 측에서 사생활이나 연애 관련 질문을 자제해 달라는 요청을 했고, 리사 본인도 인터뷰 내내 연애에 대한 직접적인 언급은 피했다는 것이다.

리사는 2023년 7월 전세계 부호 2위를 달리는 베르나로 아르노 LVMH 회장의 넷째 아들이자 태그호이어 CEO인 프레데릭 아르노와의 열애설에 휘말렸다. 두 사람은 열애설에 대한 공식 입장을 밝히진 않았지만, 파리 이탈리아 미국 등에서 당당하게 데이트를 즐기는 모습이 포착되며 열애설은 기정사실화 됐다. 특히 리사가 아르노의 가족여행에 함께 했다는 목격담이 나오면서 결혼설까지 나왔다.

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그러나 두 사람의 관계에 이상 징후가 포착됐다. 올 3월 발리에서 열린 리사의 29세 생일 파티에 아르노의 모습이 보이지 않았던 것이다. 대신 3세 연하의 태국 스타 블루 퐁티왓과 다정하게 포즈를 취한 모습이 공개되며 결별설에 불이 붙었다.

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지난 5월에는 '2026 멧 갈라' 애프터파티에서 팔레스타인계 모델 겸 조각가, 인테리어 디자이너, 인플루언서로 활동하는 파이 카드라와 밀착한 리사의 모습이 포착돼 환승연애 의혹도 불거졌다. 카드라는 켄달 제너의 '남사친'으로 유명하며 카일리 제너, 하디드 자매 등 할리우드 톱스타들과의 두터운 인맥을 자랑하는 패션계 핵심 인맥이다.

리사는 수년간 반복된 열애 및 결별설에 대해 공식입장을 밝힌 적이 없었지만, 그에 대한 이야기를 굳이 피하지도 않았다. 그런데 이번에는 이례적으로 사생활 질문을 자제해달라는 요청을 하면서 아르노와의 결별설에 무게가 실리고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com