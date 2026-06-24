31기 순자, 서울국제도서전 앞두고 헤메 받았다…확 달라진 비주얼

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 31기 순자가 서울국제도서전 참가 직전 물오른 미모를 자랑했다.

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최근 한 헤어·메이크업 전문 업체는 SNS를 통해 31기 순자의 스타일링 과정을 담은 영상을 공개했다.

업체 측은 "서울국제도서전 일정을 앞두고 방문한 순자에게 맑고 화사한 분위기의 살구빛 메이크업을 진행했다"고 설명했다.

영상 속 순자는 은은한 코랄 계열 메이크업과 또렷한 눈매를 강조한 스타일링으로 청순한 매력을 뽐냈다. 카메라를 향해 미소를 짓거나 수줍게 시선을 피하는 모습에서는 방송 때와는 또 다른 분위기가 느껴졌다. 특히 이번 변신은 서울국제도서전 참석을 앞두고 준비한 것으로 알려져 눈길을 끌었다.

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현재 출판사에서 북디자이너로 근무 중인 순자는 24일부터 서울 코엑스에서 열리는 서울국제도서전에 참여하며 본업 행보를 이어가고 있다.

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누리꾼들은 "연애하더니 더 예뻐졌다", "도서전 부스 찾아가고 싶다", "청순한 분위기가 잘 어울린다", "본업 하는 모습도 멋지다" 등의 반응을 보였다.

순자의 연인인 31기 경수 역시 공개적으로 응원을 보냈다. 경수는 최근 SNS를 통해 "뚝딱대지 말고 도서전 잘하고 오슈"라는 메시지를 남기며 애정을 드러냈다.

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한편 순자와 경수는 '나는 솔로' 31기에서 최종 커플이 된 뒤 현실 연인으로 발전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com