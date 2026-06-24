이승윤, '세계적 애니메이션 감독' 정다희 만났다…'무얼 훔치지' 티저부터 압도

사진제공=마름모

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[스포츠조선 정빛 기자] 싱어송라이터 이승윤이 세계적인 애니메이션 감독 정다희와 손잡고 특별한 협업을 선보인다.

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이승윤은 지난 23일 공식 유튜브 채널을 통해 정규 4집 '0집'의 더블 타이틀곡 '무얼 훔치지' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

티저에는 밤새 정성껏 써 내려간 편지들을 차곡차곡 묶어 세상 밖으로 나서는 '편지 캐릭터'가 등장한다. 편지 캐릭터는 갈라진 벽 틈과 도시 곳곳에 편지를 숨겨두고, 누군가 그 편지를 발견하는 장면으로 영상이 마무리된다.

짧은 분량만으로도 따뜻하면서도 신비로운 분위기를 자아내며 본편에 대한 궁금증을 높였다.

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특히 이번 뮤직비디오는 세계적인 애니메이션 감독 정다희가 제작을 맡아 눈길을 끈다. 독창적인 화풍과 섬세한 연출로 국내외에서 주목받아 온 정다희 감독은 특유의 따뜻한 감성과 서정적인 스토리텔링을 녹여내며 한 편의 단편 애니메이션 같은 작품을 완성할 것으로 기대를 모은다.

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'무얼 훔치지'는 질문에서 출발한 곡이다. 타인의 것을 배우고 받아들이며 자아를 만들어가는 과정을 담아냈으며, 당연하게 여겨온 가치와 삶의 방식에 대한 고민 끝에 "세상은 생각보다 녹슬지 않았고, 나를 미워하지 않는다"는 깨달음에 도달하는 이야기를 그린다. 결국 다시 살아가겠다는 다짐을 담은 이승윤표 희망의 메시지가 인상적인 곡이다.

정규 4집 '0집'은 약 10년 전 이승윤이 홀로 작업했던 곡들을 새롭게 재구성하고 재녹음해 완성한 앨범이다. 록, 모던록, 포크, 발라드 등 다양한 장르의 총 29곡이 수록됐으며, 바람과 공허, 고뇌, 희망 등 삶의 여러 감정을 이승윤만의 시선으로 풀어냈다.

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이승윤의 정규 4집 '0집'은 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com