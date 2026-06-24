이무진, 차가원 상대 '21억 미정산' 가처분 승소..."의사 반한 활동 강요 금지"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이무진이 차가원 대표의 소속사 빅플래닛메이드엔터를 상대로 낸 전속계약 효력정지 가처분 소송에서 승소했다.

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24일 뉴스1 보도에 따르면 서울중앙지법 민사합의50부(수석부장판사 이상훈)는 이날 이무진이 빅플래닛메이드엔터를 상대로 낸 전속계약 효력정지 가처분 신청을 인용했다.

재판부는 빅플래닛메이드엔터가 이무진 의사에 반한 연예계 활동을 강요하는 행위, 제3자에게 이무진 활동 금지를 요청하는 행위 등을 할 수 없다고 했다.

앞서 이무진 측은 지난해 2분기 올해 1분기에 해당하는 정산금을 받지 못했다고 주장, 지난 3월 소속사에 전속계약 해지를 통보했다.

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이무진 측은 지난해까지 소속사에서 지급하지 않은 미정산금이 21억 원이라고도 밝혔다.

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이번 가처분 신청 인용으로 이무진은 빅플래닛메이드엔터의 전속계약 본안 소송 선고가 내려지기 전까지 독자적 활동을 할 수 있게 됐다.

한편 차가원 대표는 지난 2023년 MC몽과 함께 원헌드레드를 공동 설립했다. 이후 MC몽은 원헌드레드를 떠났고, 현재는 차 대표가 단독으로 이끌고 있다.

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하지만 최근 차 대표가 정산금을 미지급했다는 보도가 이어졌고 원헌드레드와 자회사 빅플래닛메이드엔터 소속 아티스트였던 샤이니 태민, 더보이즈, 비비지(은하, 신비, 엄지)와 이무진, 비오, 이승기 등이 전속계약 해지를 통보한 것으로 알려졌다.

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shyun@sportschosun.com