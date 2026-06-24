최강희 "부산서 첫눈에 반한 외국男"...'엿' 때문에 놓친 굴욕담

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 최강희(48)가 '언어' 때문에 첫눈에 반한 남자에 대한 마음을 접은 사연을 밝혔다.

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23일 유튜브 채널 '영화로 사랑을 배웠어요'에는 '잘나가는 친구들과 사랑 얘기'라는 제목으로 배우 오정세, 최다니엘과 함께 사랑을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 세 사람은 영화 '러브 액츄얼리'를 언급하며 "말이 통하지 않아도 사랑에 빠질 수 있느냐"는 질문을 두고 각자의 생각을 나눴다.

최다니엘은 "말이 안 통해도 사랑에 빠질 수 있다"며 "만약 사랑에 빠진 사람이 프랑스 사람이라면 그 사람과 이야기하려고 프랑스어를 배울 것 같다"고 답했다. 이에 최강희는 "그렇게 노력해 본 적 있느냐"고 물었고, 최다니엘은 "아직은 없다. 저는 불가능한 걸 쫓지 않는다. 가능한 걸 쫓는다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이후 첫눈에 반한 경험에 대한 이야기가 나오자 최강희는 "있다"고 솔직하게 답했다. 그는 "부산에서 어떤 남자에게 첫눈에 반한 적이 있다"며 당시를 떠올렸다.

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하지만 로맨스는 오래가지 못했다. 최강희는 "처음에는 언어가 다른지 몰랐다. 언어가 같은 줄 알고 부산에서 어떤 남자한테 첫눈에 반한 것"이라며 "그런데 그 사람이 영어를 쓰고 있다는 걸 알고 마음을 접었다"고 고백했다.

오정세와 최다니엘이 "왜 그러냐. 그래도 한번 잡아보지 그랬냐"고 아쉬워하자, 최강희는 "영어를 못하니까"라고 답했다.

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이어 그는 당시의 웃픈 상황을 자세히 설명했다. 최강희는 "그 사람이 저한테 말을 시켰다. 내가 엿을 들고 있었다"며 "그분이 영어로 '이게 뭐냐'고 물어봤다. 그건 알아들었는데 내가 대답을 못했다"고 말했다.

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최강희는 "그 정도면 됐는데, 그 사람도 '오케이, 땡큐' 하고 갔다. 그래서 '이건 이루어질 수 없는 사람이구나' 했다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

뒤늦은 후회도 있었다. 최강희는 "그 뒤로 엿을 영어로 할 수 있느냐"는 질문에 "지금 그 사람이 온다면 '캔디'라고 할 것"이라며 "그런데 캔디라고 했으면 뭐가 달라졌겠냐"고 말해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

olzllovely@sportschosun.com