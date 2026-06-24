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'명품백 200개설' 박정수, "백을 집값만큼 산 X" 김영옥에 입 열었다..."반론은 못해"

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'명품백 200개설' 박정수, "백을 집값만큼 산 X" 김영옥에 입 열었다..."반론은 못해"

[스포츠조선 김수현기자] 박정수가 '명품백 200개 보유설'로 불거진 소문에 대해 직접 해명하며 억울함을 토로했다.

24일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에서는 박정수가 두 손녀와 함께 등장해 자신을 둘러싼 각종 루머에 대해 이야기를 나눴다.

이날 영상에서는 온라인 백과사전인 나무위키에 "박정수가 명품 가방 수집이 취미"라고 적힌 내용이 언급됐다.

이를 읽던 큰 손녀는 "소장한 명품 가방이 200개가 넘는다는 소문이 있다. 지금은 정리해서 80개 정도 남았다고 한다"라고 말하며 화제가 된 루머를 전했다.

이에 박정수는 "누가 무슨 그런 거짓말을 하냐. 그건 거짓말이다"라며 해당 내용을 강하게 부인했다.

'명품백 200개설' 박정수, "백을 집값만큼 산 X" 김영옥에 입 열었다..."반론은 못해"

또한 손녀는 배우 김영옥이 방송에서 박정수를 언급하며 "'명품백을 집값만큼 사는 X'이라고 말한 적이 있다"는 이야기를 전해 웃음을 자아냈다.

이에 박정수는 "김영옥 선생님이 그런 말씀을 하신 건 맞다. 어디서 들었는지 '저 X은 백을 엄청 샀다'고 하시더라"고 회상했다.

박정수는 이어 "근데 거기서 내가 뭐 반론할 게 없지 않나. 백이 많긴 많으니까 그런가 보다 했다"면서도 "한 번 방송에서 나온 말은 영원히 남는다. 사실이 아닌 얘기가 정보처럼 따라다니는 건 사람을 미치게 만든다"며 루머 확산에 대한 답답함을 드러냈다.

shyun@sportschosun.com

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